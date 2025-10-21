Advertisement

عربي-دولي

ترامب يناقش المرحلة الثانية من وقف النار في القطاع.. وثلاثي أميركي في إسرائيل لمنع نتنياهو من إبطال الهدنة

Lebanon 24
21-10-2025 | 03:21
يشهد الشرق الأوسط حالياً حراكاً أميركياً كبيراً، في محاولة لإنجاح وقف إطلاق النار في غزة، ومنع أي خروقات قد تؤدي لانهياره.
يظهر هذا الحراك من خلال عدة مشاهد، أولها وصول متوقع اليوم الثلاثاء لنائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إلى إسرائيل.
ومن المتوقع أن تتركز مباحثات دي فانس في إسرائيل على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان من المقرر أن يزور نائب الرئيس الأميركي قطاع غزة كذلك، لكن الأمر لن يحدث بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، لأسباب أمنية.

وسيكتفي نائب ترامب بمتابعة الأوضاع في غزة عبر طائرة مسيرة تنقل لقطات إلى شاشات خاصة في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، بحسب ما أفاد به موقع "يسرائيل هيوم".
يذكر أن زيارة دي فانس تتزامن مع وجود مسؤولين أميركيين حاليا في إسرائيل، وهما المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر.

وقد التقى المبعوثان الأميركيان يوم أمس الاثنين رئيس الوزراء نتنياهو.

وبحسب "القناة 12" الإسرائيلية، فقد حذر ويتكوف وكوشنر نتنياهو من تعريض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة للخطر.

وكانت الرسالة حازمة من ويتكوف وكوشنر لنتنياهو، بحسب القناة الإسرائيلية، وكان مفادها: "إسرائيل يمكنها فقط الدفاع عن نفسها دون تهديد الاتفاق".

وورد ذلك التحذير في الصحافة الإسرائيلية.
