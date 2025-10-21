27
عربي-دولي
ترامب يناقش المرحلة الثانية من وقف النار في القطاع.. وثلاثي أميركي في إسرائيل لمنع نتنياهو من إبطال الهدنة
Lebanon 24
21-10-2025
|
03:21
يشهد
الشرق الأوسط
حالياً حراكاً أميركياً كبيراً، في محاولة لإنجاح وقف إطلاق النار في غزة، ومنع أي خروقات قد تؤدي لانهياره.
يظهر هذا الحراك من خلال عدة مشاهد، أولها وصول متوقع اليوم الثلاثاء لنائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إلى
إسرائيل
.
ومن المتوقع أن تتركز مباحثات دي فانس
في إسرائيل
على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في
قطاع غزة
، حيث من المقرر أن يلتقي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
.
وكان من المقرر أن يزور
نائب الرئيس
الأميركي قطاع غزة كذلك، لكن الأمر لن يحدث بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، لأسباب أمنية.
وسيكتفي نائب
ترامب
بمتابعة الأوضاع في غزة عبر طائرة مسيرة تنقل لقطات إلى شاشات خاصة في مقر
وزارة الدفاع
الإسرائيلية
، بحسب ما أفاد به موقع "يسرائيل هيوم".
يذكر أن زيارة دي فانس تتزامن مع وجود مسؤولين أميركيين حاليا في إسرائيل، وهما المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر.
وقد التقى المبعوثان الأميركيان يوم أمس الاثنين رئيس الوزراء
نتنياهو
.
وبحسب "القناة 12" الإسرائيلية، فقد حذر ويتكوف وكوشنر نتنياهو من تعريض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة للخطر.
وكانت الرسالة حازمة من ويتكوف وكوشنر لنتنياهو، بحسب القناة الإسرائيلية، وكان مفادها: "إسرائيل يمكنها فقط الدفاع عن نفسها دون تهديد الاتفاق".
وورد ذلك التحذير في الصحافة الإسرائيلية.
الاتحاد الأوروبي: اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من وقف النار بغزة تقدم مهم
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من وقف النار بغزة تقدم مهم
21/10/2025 11:21:09
21/10/2025 11:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: بدء مناقشات أولية بين حماس وإسرائيل حول تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: بدء مناقشات أولية بين حماس وإسرائيل حول تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب
21/10/2025 11:21:09
21/10/2025 11:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
Lebanon 24
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
21/10/2025 11:21:09
21/10/2025 11:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت
Lebanon 24
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت
21/10/2025 11:21:09
21/10/2025 11:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قلق في اسرائيل.. حماس تشارك سراً في تشكيل حكومة غزة
Lebanon 24
قلق في اسرائيل.. حماس تشارك سراً في تشكيل حكومة غزة
03:41 | 2025-10-21
21/10/2025 03:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تدمير مسيّرات ومقتل العشرات.. هذا ما اعلنته روسيا صباح اليوم
Lebanon 24
تدمير مسيّرات ومقتل العشرات.. هذا ما اعلنته روسيا صباح اليوم
03:39 | 2025-10-21
21/10/2025 03:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إيراني: عزلة الجمهورية الإسلامية تتفاقم.. وهذا وضع "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير إيراني: عزلة الجمهورية الإسلامية تتفاقم.. وهذا وضع "حزب الله"
03:30 | 2025-10-21
21/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موسكو: كيف يؤجل لقاء لافروف وروبيو قبل الاتفاق عليه!
Lebanon 24
موسكو: كيف يؤجل لقاء لافروف وروبيو قبل الاتفاق عليه!
03:22 | 2025-10-21
21/10/2025 03:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
حصلت على 237 صوتا في اقتراع أجراه مجلس النواب.. تاكايتشي تصبح أول رئيسة وزراء باليابان
Lebanon 24
حصلت على 237 صوتا في اقتراع أجراه مجلس النواب.. تاكايتشي تصبح أول رئيسة وزراء باليابان
03:19 | 2025-10-21
21/10/2025 03:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
14:34 | 2025-10-20
20/10/2025 02:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
11:13 | 2025-10-20
20/10/2025 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
13:00 | 2025-10-20
20/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
07:10 | 2025-10-20
20/10/2025 07:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تحت الأرض... إكتشاف سجن سريّ جديد في سوريا
Lebanon 24
تحت الأرض... إكتشاف سجن سريّ جديد في سوريا
09:00 | 2025-10-20
20/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
03:41 | 2025-10-21
قلق في اسرائيل.. حماس تشارك سراً في تشكيل حكومة غزة
03:39 | 2025-10-21
تدمير مسيّرات ومقتل العشرات.. هذا ما اعلنته روسيا صباح اليوم
03:30 | 2025-10-21
تقرير إيراني: عزلة الجمهورية الإسلامية تتفاقم.. وهذا وضع "حزب الله"
03:22 | 2025-10-21
موسكو: كيف يؤجل لقاء لافروف وروبيو قبل الاتفاق عليه!
03:19 | 2025-10-21
حصلت على 237 صوتا في اقتراع أجراه مجلس النواب.. تاكايتشي تصبح أول رئيسة وزراء باليابان
03:10 | 2025-10-21
في منطقة غير مأهولة.. العثور على سجن تحت الأرض استخدمه نظام الأسد في ريف حمص (صور)
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
21/10/2025 11:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
21/10/2025 11:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
21/10/2025 11:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
