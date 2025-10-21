ترامب يناقش المرحلة الثانية من وقف النار في القطاع.. وثلاثي أميركي في إسرائيل لمنع نتنياهو من إبطال الهدنة



Advertisement

يظهر هذا الحراك من خلال عدة مشاهد، أولها وصول متوقع اليوم الثلاثاء لنائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إلى . يشهد حالياً حراكاً أميركياً كبيراً، في محاولة لإنجاح وقف إطلاق النار في غزة، ومنع أي خروقات قد تؤدي لانهياره.يظهر هذا الحراك من خلال عدة مشاهد، أولها وصول متوقع اليوم الثلاثاء لنائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إلى .

ومن المتوقع أن تتركز مباحثات دي فانس على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في ، حيث من المقرر أن يلتقي .



وكان من المقرر أن يزور الأميركي قطاع غزة كذلك، لكن الأمر لن يحدث بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، لأسباب أمنية.



وسيكتفي نائب بمتابعة الأوضاع في غزة عبر طائرة مسيرة تنقل لقطات إلى شاشات خاصة في مقر ، بحسب ما أفاد به موقع "يسرائيل هيوم".

يذكر أن زيارة دي فانس تتزامن مع وجود مسؤولين أميركيين حاليا في إسرائيل، وهما المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر.



وقد التقى المبعوثان الأميركيان يوم أمس الاثنين رئيس الوزراء .



وبحسب "القناة 12" الإسرائيلية، فقد حذر ويتكوف وكوشنر نتنياهو من تعريض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة للخطر.



وكانت الرسالة حازمة من ويتكوف وكوشنر لنتنياهو، بحسب القناة الإسرائيلية، وكان مفادها: "إسرائيل يمكنها فقط الدفاع عن نفسها دون تهديد الاتفاق".



وورد ذلك التحذير في الصحافة الإسرائيلية.