عربي-دولي

موسكو: كيف يؤجل لقاء لافروف وروبيو قبل الاتفاق عليه!

Lebanon 24
21-10-2025 | 03:22
علّق نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف على تقارير إعلامية حول تأجيل لقاء بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة، قائلاً: "لا يمكن تأجيل أمر لم يتم الاتفاق عليه".
وكانت شبكة سي إن إن أفادت بأن الاجتماع بين سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، المتوقع عقده هذا الأسبوع، تم تأجيله مؤقتاً بعد اتصال هاتفي بينهما الاثنين، أظهر تبايناً في التوقعات حول إمكانية إنهاء النزاع في أوكرانيا.

وقال ريابكوف: "فكرة الاجتماع قائمة، ولها أهمية كبيرة، لكنها تتطلب تحضيراً جيداً"، مؤكداً أن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين كان بناءً وتم التركيز على تنفيذ التفاهمات السابقة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب بتاريخ 16 تشرين الأول.

من جانبه، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن التحضيرات للقمة الروسية-الأمريكية لم تبدأ بالكامل بعد، وأن وزارتي الخارجية ستكملان الإجراءات اللازمة قبل لقاء الرئيسين في يودابست قريباً.
 
(روسيا اليوم)
 
