عربي-دولي
موسكو: كيف يؤجل لقاء لافروف وروبيو قبل الاتفاق عليه!
Lebanon 24
21-10-2025
|
03:22
A-
A+
علّق نائب
وزير الخارجية
الروسية سيرغي ريابكوف على تقارير إعلامية حول تأجيل لقاء بين وزيري خارجية
روسيا
والولايات المتحدة، قائلاً: "لا يمكن تأجيل أمر لم يتم الاتفاق عليه".
وكانت شبكة
سي إن
إن أفادت بأن الاجتماع بين سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، المتوقع عقده هذا الأسبوع، تم تأجيله مؤقتاً بعد اتصال هاتفي بينهما الاثنين، أظهر تبايناً في التوقعات حول إمكانية إنهاء النزاع في
أوكرانيا
.
وقال ريابكوف: "فكرة الاجتماع قائمة، ولها أهمية كبيرة، لكنها تتطلب تحضيراً جيداً"، مؤكداً أن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين كان بناءً وتم التركيز على تنفيذ التفاهمات السابقة بين الرئيسين الروسي
فلاديمير بوتين
والأميركي
دونالد ترامب
بتاريخ 16 تشرين الأول.
من جانبه، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن التحضيرات للقمة الروسية-الأمريكية لم تبدأ بالكامل بعد، وأن وزارتي الخارجية ستكملان الإجراءات اللازمة قبل لقاء الرئيسين في يودابست قريباً.
(روسيا اليوم)
قلق في اسرائيل.. حماس تشارك سراً في تشكيل حكومة غزة
Lebanon 24
قلق في اسرائيل.. حماس تشارك سراً في تشكيل حكومة غزة
03:41 | 2025-10-21
21/10/2025 03:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تدمير مسيّرات ومقتل العشرات.. هذا ما اعلنته روسيا صباح اليوم
Lebanon 24
تدمير مسيّرات ومقتل العشرات.. هذا ما اعلنته روسيا صباح اليوم
03:39 | 2025-10-21
21/10/2025 03:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إيراني: عزلة الجمهورية الإسلامية تتفاقم.. وهذا وضع "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير إيراني: عزلة الجمهورية الإسلامية تتفاقم.. وهذا وضع "حزب الله"
03:30 | 2025-10-21
21/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يناقش المرحلة الثانية من وقف النار في القطاع.. وثلاثي أميركي في إسرائيل لمنع نتنياهو من إبطال الهدنة
Lebanon 24
ترامب يناقش المرحلة الثانية من وقف النار في القطاع.. وثلاثي أميركي في إسرائيل لمنع نتنياهو من إبطال الهدنة
03:21 | 2025-10-21
21/10/2025 03:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حصلت على 237 صوتا في اقتراع أجراه مجلس النواب.. تاكايتشي تصبح أول رئيسة وزراء باليابان
Lebanon 24
حصلت على 237 صوتا في اقتراع أجراه مجلس النواب.. تاكايتشي تصبح أول رئيسة وزراء باليابان
03:19 | 2025-10-21
21/10/2025 03:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
