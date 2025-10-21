تدمير مسيّرات ومقتل العشرات.. هذا ما اعلنته روسيا صباح اليوم

Advertisement

أفاد مصدر أمني روسي، اليوم الثلاثاء، بمقتل أكثر من 10 مرتزقة كولومبيين في منطقة أوترادنوي في .وقال المصدر لوكالة " " الروسية، "نشرت وحدات من الفيلق الأجنبي لشن هجمات مضادة قرب أوترادنوي"، مضيفا: "قُتل أكثر من 10 مرتزقة كولومبيين خلال صد الهجمات".يأتي ذلك في الوقت الذي أيدت فيه الكولومبية، أمس الاثنين، سعي للانضمام إلى لعام 1989 لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، بحسب ما أوردته .وقالت الوزارة في تصريحات على موقع "إكس"، "تخدع الشبكات الإجرامية الكولومبيين، وتحولهم إلى مرتزقة يخوضون معارك نيابة عن شعوب أخرى في حروب دول أخرى، وهي ممارسة تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وتقوض الاستقرار الدولي.