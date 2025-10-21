Advertisement

عربي-دولي

تدمير مسيّرات ومقتل العشرات.. هذا ما اعلنته روسيا صباح اليوم

Lebanon 24
21-10-2025 | 03:39
أفاد مصدر أمني روسي، اليوم الثلاثاء، بمقتل أكثر من 10 مرتزقة كولومبيين في منطقة أوترادنوي في مقاطعة خاركوف.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية، "نشرت قيادة القوات الأوكرانية وحدات من الفيلق الأجنبي لشن هجمات مضادة قرب أوترادنوي"، مضيفا: "قُتل أكثر من 10 مرتزقة كولومبيين خلال صد الهجمات".

يأتي ذلك في الوقت الذي أيدت فيه وزارة الدفاع الكولومبية، أمس الاثنين، سعي كولومبيا للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لعام 1989 لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك.

وقالت الوزارة في تصريحات على موقع "إكس"، "تخدع الشبكات الإجرامية الكولومبيين، وتحولهم إلى مرتزقة يخوضون معارك نيابة عن شعوب أخرى في حروب دول أخرى، وهي ممارسة تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وتقوض الاستقرار الدولي.
