الحيّة مطمئن: حرب غزة انتهت

أبدى القيادي في حركة ، ارتياحه بشأن تطمينات من الوسطاء والرئيس الأميركي ، تؤكد انتهاء حرب غزة.وقال الحية في تصريحات لقناة " الإخبارية" بثت الثلاثاء: "ما سمعناه من الوسطاء ومن الرئيس الأميركي يطمئننا أن الحرب في غزة انتهت".وتابع: "نؤكد أن الإرادة الدولية برعاية هي الضامن لإنجاز اتفاق السلام".وأوضح الحية أن "التظاهرة التي رعتها مصر بحضور الرئيس الأميركي تؤكد أن الحرب في غزة انتهت"، في إشارة إلى مؤتمر السلام في شرم الشيخ الذي عقد في وقت سابق من أكتوبر الجاري.وفي أحدث تصريح له بشأن غزة، توعد ترامب حماس بـ" عليها" في حال لم تحترم اتفاق غزة.