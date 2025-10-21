27
عربي-دولي
الحيّة مطمئن: حرب غزة انتهت
Lebanon 24
21-10-2025
|
04:28
أبدى القيادي في حركة
حماس
خليل الحية
، ارتياحه بشأن تطمينات من الوسطاء والرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، تؤكد انتهاء حرب غزة.
وقال الحية في تصريحات لقناة "
القاهرة
الإخبارية" بثت الثلاثاء: "ما سمعناه من الوسطاء ومن الرئيس الأميركي يطمئننا أن الحرب في غزة انتهت".
وتابع: "نؤكد أن الإرادة الدولية برعاية
ترامب
هي الضامن لإنجاز اتفاق السلام".
وأوضح الحية أن "التظاهرة
الدولية الكبرى
التي رعتها مصر بحضور الرئيس الأميركي تؤكد أن الحرب في غزة انتهت"، في إشارة إلى مؤتمر السلام في شرم الشيخ الذي عقد في وقت سابق من أكتوبر الجاري.
وفي أحدث تصريح له بشأن غزة، توعد ترامب حماس بـ"
القضاء
عليها" في حال لم تحترم اتفاق غزة.
