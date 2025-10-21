مستمرون في دعم اوكرانيا.. قادة الاتحاد الاوروبي: نرفض التخلي عن دونباس

Advertisement

أصدر قادة دول أوروبية من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا إلى جانب اليوم الثلاثاء بيانا مشتركا أكدوا فيه دعمهم لأوكرانيا وجهود الرئيس الأميركي لإنهاء القتال هناك.وجاء في البيان الذي نشرته الحكومة "نؤيد بقوة موقف الرئيس بشأن ضرورة وقف القتال على الفور، وأن خط التماس الحالي يجب أن يكون نقطة انطلاق المفاوضات". وأضاف البيان "يجب علينا تكثيف الضغوط على اقتصاد وصناعتها العسكرية حتى يصبح (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مستعداً لصنع السلام. ونحن نعمل على تطوير تدابير لاستخدام القيمة الكاملة للأصول السيادية الروسية المجمدة بما يضمن حصول على الموارد التي تحتاجها".وفي السياق، يسعى القادة الأوروبيون للمشاركة في الاجتماع المرتقب بين الرئيس الروسي، ، ونظيره الأميركي، ترامب، في بودابست، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأوروبية، نقلاً عن مصادر.ووفقاً لما نقلته الصحيفة، فإن القادة الأوروبيون يسعون أيضاً لمشاركة فلاديمير زيلينسكي في هذا الاجتماع، وكذلك في جميع المفاوضات اللاحقة المحتملة. ووفقاً لأحد مصادر "بوليتيكو"، فإن دول الاتحاد لا تريد أن تتنازل أوكرانيا عن الأراضي لروسيا، كما يطالب ترامب، لأن هذه الخطوة ستتسبب في ذعر إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وستكون النتيجة "إعادة تسلح ضخمة" في العديد من الدول الأوروبية.