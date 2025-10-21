كيف سيقضي ساركوزي أيامه في السجن؟

في خطوة غير مسبوقة بتاريخ ، أودع الرئيس الأسبق سجن لا سانتي في بعد إدانته في قضية ما يعرف بـ"التمويل " لحملته عام 2007.

ونقل إلى قسم العزل داخل السجن، حيث يقيم في زنزانة انفرادية لضمان أمنه وسرية احتجازه، وفق صحيفة "لو باريزيان" .

وفي بيان نشره على منصة "إكس" لدى مغادرته منزله، جدد الرئيس الأسبق تمسكه ببراءته منددا بما وصفه بـ"الفضيحة القضائية" التي تطارده منذ أكثر من عقد، قائلا: "سأواصل النضال ضد هذا الظلم. تحولت حياتي إلى درب من المعاناة منذ أكثر من 10 سنوات".

وفي وقت سابق، كشف ساركوزي لصحيفة "لوفيغارو" أنه سيواجه السجن "برأس مرفوع"، حاملا معه كتابين: سيرة عن ، ورواية "إلكونت دي مونت كريستو"، التي تجسد قصة بريء أدين ظلما.

وكانت محكمة باريس الجنائية قد قضت في 25 أيلول بسجن ساركوزي 5 سنوات 3 منها نافذة، بتهمة التورط في لقاءات سرية مع مسؤولين من نظام الزعيم الليبي الراحل عبر مقربين منه، بهدف تمويل حملته الانتخابية بطريقة غير مشروعة. (سكاي نيوز عربية)