عربي-دولي

كيف سيقضي ساركوزي أيامه في السجن؟

Lebanon 24
21-10-2025 | 05:13
في خطوة غير مسبوقة بتاريخ فرنسا، أودع الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي سجن لا سانتي في باريس بعد إدانته في قضية ما يعرف بـ"التمويل الليبي" لحملته الانتخابية عام 2007.
ونقل ساركوزي إلى قسم العزل داخل السجن، حيث يقيم في زنزانة انفرادية لضمان أمنه وسرية احتجازه، وفق صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.
 
وفي بيان نشره على منصة "إكس" لدى مغادرته منزله، جدد الرئيس الأسبق تمسكه ببراءته منددا بما وصفه بـ"الفضيحة القضائية" التي تطارده منذ أكثر من عقد، قائلا: "سأواصل النضال ضد هذا الظلم. تحولت حياتي إلى درب من المعاناة منذ أكثر من 10 سنوات".
 
وفي وقت سابق، كشف ساركوزي لصحيفة "لوفيغارو" أنه سيواجه السجن "برأس مرفوع"، حاملا معه كتابين: سيرة عن المسيح، ورواية "إلكونت دي مونت كريستو"، التي تجسد قصة بريء أدين ظلما.
 
وكانت محكمة باريس الجنائية قد قضت في 25 أيلول بسجن ساركوزي 5 سنوات 3 منها نافذة، بتهمة التورط في لقاءات سرية مع مسؤولين من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عبر مقربين منه، بهدف تمويل حملته الانتخابية بطريقة غير مشروعة. (سكاي نيوز عربية) 

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24