من سيكون دوق يورك الجديد؟

بعد إعلان الأمير أندرو عن تخليه عن كافة ألقابه الملكية، أصبح مستقبل دوقيته غامضا، ويُمنح لقب دوق يورك تقليديا للابن الثاني للملك، ويعود تقليد هذا اللقب إلى عام 1474.

ورغم أن الأمير أندرو لا يزال أميرا ويحتفظ بمكانته في خط الخلافة، فإن إلغاء دوقيته رسميا يتطلب قانونا برلمانيا، ما يعني أن اللقب سيظل معطلا حتى وفاته.ولا يمكن نقل لقب الدوق إلى ابنتيه الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني، إذ يتبع اللقب خلافة الذكور، وعند وفاة أندرو سيعود اللقب للتاج ليُمنح لشخص آخر لاحقا.وفي حال اعتلاء الأمير العرش، قد يصبح ابنه الأصغر الأمير لويس، البالغ من العمر سبع سنوات، دوق يورك القادم باعتباره الابن الثاني للملك.مع ذلك، قد يختار ويليام تغيير التقليد ومنح لويس لقبا آخر أو الامتناع عن منحه أي لقب رسمي. (ارم نيوز)