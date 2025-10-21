Advertisement

عربي-دولي

13 شهيداً في غزة خلال 24 ساعة

Lebanon 24
21-10-2025 | 07:55
Doc-P-1432167-638966555866513745.jpg
Doc-P-1432167-638966555866513745.jpg photos 0
أفادت وزارة الصحة في غزة، عن إرتفاع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلة على القطاع إلى 68229 منذ 7 تشرين الاول 2023، بالإضافة إلى إصابة 170369 شخصاً.
وأشارت الوزارة إلى وصول 13 شهيداً إلى المستشفيات، منهم 7 نتيجة استهداف إسرائيلي مباشر و6 تم انتشالهم من تحت الأنقاض، وإصابة 8 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية. (روسيا اليوم)
