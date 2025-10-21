متى سيلتقي بوتين وترامب في بودابست؟

صرح الناطق باسم بأن أيا من الرئيسين الروسي والأميركي لم يحدد موعدا للقائهما في بودابست، مضيفا أن الأمر يتطلب وقتا وتحضيرا جديا.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الاجتماع بين الزعيمين الروسي والأمريكي سيعقد: "لم يسم الرئيس ولا الرئيس موعدا محددا. التحضير ضروري، ويجب أن يكون جادا. سمعتم تصريحات صادرة من الجانبين الأمريكي والروسي بأن هذا قد يستغرق وقتا". (روسيا اليوم)