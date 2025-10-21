Advertisement

عربي-دولي

متى سيلتقي بوتين وترامب في بودابست؟

Lebanon 24
21-10-2025
صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن أيا من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب لم يحدد موعدا للقائهما في بودابست، مضيفا أن الأمر يتطلب وقتا وتحضيرا جديا. 
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الاجتماع بين الزعيمين الروسي والأمريكي سيعقد: "لم يسم الرئيس ترامب ولا الرئيس بوتين موعدا محددا. التحضير ضروري، ويجب أن يكون جادا. سمعتم تصريحات صادرة من الجانبين الأمريكي والروسي بأن هذا قد يستغرق وقتا". (روسيا اليوم) 
