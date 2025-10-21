Advertisement

عربي-دولي

ترامب يُهدّد "حماس": الحلفاء سيقضون عليكم بقوّة كبيرة

Lebanon 24
21-10-2025 | 09:38
انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصرفات حركة "حماس" واعتبرها "انتهاكا للاتفاق"، وقال إنّ "الحلفاء سيدخلون إلى غزة بناء على طلبه إذا لزم الأمر للقضاء على حماس بقوّة كبيرة".
وأضاف ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "قلت لهذه الدول، وإسرائيل، 'ليس بعد!، لا يزال هناك أمل في أن تفعل حماس الصواب. وإن لم تفعل، فستكون نهاية حماس سريعة وقاسية! أود أن أشكر كافة الدول التي اتصلت للمساعدة".
 
 
 
