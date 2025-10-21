ترامب يُهدّد "حماس": الحلفاء سيقضون عليكم بقوّة كبيرة

انتقد الرئيس الأميركي تصرفات حركة " " واعتبرها "انتهاكا للاتفاق"، وقال إنّ "الحلفاء سيدخلون إلى غزة بناء على طلبه إذا لزم الأمر للقضاء على حماس بقوّة كبيرة".

وأضاف عبر منصة "تروث سوشيال": "قلت لهذه الدول، وإسرائيل، 'ليس بعد!، لا يزال هناك أمل في أن تفعل حماس الصواب. وإن لم تفعل، فستكون نهاية حماس سريعة وقاسية! أود أن أشكر كافة الدول التي اتصلت للمساعدة".