بن سلمان يلتقي ترامب في البيت الأبيض في هذا التاريخ

Lebanon 24
21-10-2025 | 09:57
ذكرت مصادر لشبكة "CBS"، أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان سيلتقي الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، في 18 تشرين الثاني المقبل.
وذكرت المصادر المطلعة أنّ "هذه الزيارة ستكون الأولى لولي العهد السعودي إلى واشنطن خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس ترامب، وذلك في وقت تسعى فيه المملكة إلى إبرام اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة". (روسيا اليوم)
البيت الأبيض: المهلة الأخيرة لحماس ستكون نهاية هذا الأسبوع
lebanon 24
21/10/2025 19:01:06
البيت الأبيض: إن وافق الطرفان على هذا المقترح فسوف تتوقف الحرب فورًا
lebanon 24
21/10/2025 19:01:06
زيلينسكي يغادر البيت الأبيض بعد محادثات مكثفة مع ترامب حول الأزمة الأوكرانية
lebanon 24
21/10/2025 19:01:06
البيت الأبيض: الرئيس ترامب يغادر مساء الأحد في اتجاه إسرائيل
lebanon 24
21/10/2025 19:01:06

الأمير محمد بن سلمان

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

روسيا اليوم

السعودية

المملكة

محمد بن

