عربي-دولي

إحباط عملية تخريب خطط لها مواطنان أوكرانيان في رومانيا

Lebanon 24
21-10-2025 | 10:45
Doc-P-1432224-638966656445608022.jpg
أكدت سلطات رومانيا أنه تم إحباط عملية تخريب حاول فيها مواطنان أوكرانيان إضرام النار في مقر شركة nova post في عاصمة البلاد بوخارست. 
وجاء في بيان صدر عن جهاز المخابرات الرومانية حول الموضوع: "تمكن جهاز المخابرات الرومانية، بالتعاون مع شركاء دوليين، من إحباط عملية تخريب جديدة على أراضي البلاد شارك فيها مواطنان أوكرانيان".
 
 
 
وأفاد البيان بأن المواطنين الأوكرانيين المذكورين دخلا رومانيا قادمين من بولندا، وقاما بتسليم طردين يحتويان على عبوات ناسفة يمكن تفجيرها عن بُعد، في مقر شركة nova Post في بوخارست. (روسيا اليوم) 
