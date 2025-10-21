إحباط عملية تخريب خطط لها مواطنان أوكرانيان في رومانيا

أكدت سلطات رومانيا أنه تم إحباط عملية تخريب حاول فيها مواطنان أوكرانيان إضرام النار في مقر شركة في عاصمة البلاد بوخارست.

وجاء في بيان صدر عن جهاز المخابرات الرومانية حول الموضوع: "تمكن جهاز المخابرات الرومانية، بالتعاون مع شركاء دوليين، من إحباط عملية تخريب جديدة على أراضي البلاد شارك فيها مواطنان أوكرانيان".

وأفاد البيان بأن المواطنين الأوكرانيين المذكورين دخلا رومانيا قادمين من ، وقاما بتسليم طردين يحتويان على عبوات ناسفة يمكن تفجيرها عن بُعد، في مقر شركة Post في بوخارست. (روسيا اليوم)