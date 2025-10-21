هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت

Advertisement

بحسب " نيوز"، تضافرت عوامل عدّة: تحسّن المحادثات التجارية الأميركية– ، قوة الدولار، تشبّع المؤشرات الفنية بعد صعود متتالٍ، انتهاء موسم الشراء في ، وغياب بيانات مراكز المضاربة بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي.وانخفض الإقبال على والفضة مع اقتراب لقاء الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي الأسبوع المقبل، ومع دخول أسعار الذهب منطقة "التشبّع الشرائي" بحسب مؤشرات القوة النسبية.وقال أولي هانسن، استراتيجي السلع في "ساكسو بنك"، لـ"بلومبرغ نيوز": "خلال الجلسات الأخيرة، بدأ المتداولون يشعرون بالقلق من حدوث تصحيح سعري… من المرجّح أن يظل الطلب الأساسي داعمًا ويحدّ من أي تراجع كبير".جاء هبوط الفضة بعد مكاسب قاربت 80% منذ بداية العام، مدفوعةً بالعوامل نفسها إضافةً إلى نقص المعروض في سوق وتراجعات في مخزونات شنغهاي ونيويورك. ورغم أن صناديق المؤشرات لم تبلغ ذروتها التاريخية بعد، تحذّر "بلومبرغ" من أن الزخم لا يدوم طويلًا وأن أي بيانات أميركية قوية قد تدفع لمزيد من التراجع. (سكاي نيوز)