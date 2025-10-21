هل سيحصل نتنياهو على "العفو"؟ صحيفة إسرائيلية تكشف التفاصيل

أكدت صحيفة "هآرتس" أن الرئيس يبحث منح رئيس الوزراء عفوًا رئاسيًا على خلفية اتهامات بالفساد وتلقي الرشوة، مشيرةً إلى أنه "تحدث مع عائلات الرهائن حول إمكانية العفو" وطلب منها "الترويج للفكرة علنًا". وتمّت هذه المحادثات، بحسب الصحيفة، قبل أيام من صفقة الرهائن الأخيرة، دون ربطٍ مباشر بين العفو وإتمام الصفقة.

مكتب هرتسوغ وصف ما ورد بأنه "كذب مطلق"، مؤكّدًا أن الرئيس "لم يبادر بالحديث عن العفو، ولم يشجّع العائلات على ذلك".

وأوضح أن اتصالاتٍ وردت للرئاسة بعد تصريحٍ لهاجاي إنجرست — والدة الرهينة العائد ماتان إنجرست — قالت فيه: "ربما إذا عفونا عن رئيس الوزراء من المحاكمة، سيُحرّر بلدنا من هذا العبء".

وأضاف البيان أن الرئيس شرح للعائلات "قواعد العفو" وأعرب عن تعاطفه مع كل الجهود لإطلاق سراح الرهائن.



بحكم منصبه، يمتلك الرئيس صلاحية منح العفو، وهو على اتخاذ قرار يوقف محاكمة رئيس الوزراء. وفي السياق نفسه، كان الرئيس الأميركي قد حثّ هرتسوغ على العفو عن