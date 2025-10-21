نتنياهو يُقيل هنغبي من رئاسة "الأمن القومي"



Advertisement

وقال هنغبي إن "أبلغني اليوم بنيته تعيين رئيس جديد للمجلس"، مؤكّدًا انتهاء مهامه فورًا. أعلن مكتب رئيس الوزراء إقالة رئيس تساحي هنغبي، شاكرًا إياه على "خدمته خلال السنوات الثلاث الماضية". وكُلِّف المجلس، جيل رايش، قائمًا بالأعمال "فورًا".وقال هنغبي إن "أبلغني اليوم بنيته تعيين رئيس جديد للمجلس"، مؤكّدًا انتهاء مهامه فورًا.

ودعا في رسالة الوداع إلى "تحقيق شامل في فشل 7 تشرين الاول 2023 الذي كنت شريكًا فيه"، مشددًا على ضرورة "استخلاص الدروس واستعادة الثقة".



وقدّر وزراء مؤخرًا أن هنغبي في طريقه للإبعاد بعد معارضته احتلال غزة ودعمه "اتفاقًا مرحليًا" مع ، وعدم مرافقته نتنياهو في زيارته الأخيرة إلى .

وشهدت اجتماعات حكومية صدامات، أبرزها سجال حاد مع بعد إرجاء بحث زيارات " " لسجناء "فتح".



وتعرض مجلس لانتقادات بأنه "هيئة بلا أنياب" خلال الحرب. ونقل عن غادي آيزنكوت قوله في كانون الأول الماضي: "لم أرَ تأثيرهم حتى بمقدار مليمتر واحد"، معتبرًا أن "تضخم الحكومة" أعاق نقاشًا استراتيجيًا جديًا. (سكاي ننيوز)