عربي-دولي

نتنياهو يُقيل هنغبي من رئاسة "الأمن القومي"

Lebanon 24
21-10-2025 | 13:17
أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، شاكرًا إياه على "خدمته خلال السنوات الثلاث الماضية". وكُلِّف نائب رئيس المجلس، جيل رايش، قائمًا بالأعمال "فورًا".
وقال هنغبي إن نتنياهو "أبلغني اليوم بنيته تعيين رئيس جديد للمجلس"، مؤكّدًا انتهاء مهامه فورًا.
 
ودعا في رسالة الوداع إلى "تحقيق شامل في فشل 7 تشرين الاول 2023 الذي كنت شريكًا فيه"، مشددًا على ضرورة "استخلاص الدروس واستعادة الثقة".

وقدّر وزراء مؤخرًا أن هنغبي في طريقه للإبعاد بعد معارضته احتلال غزة ودعمه "اتفاقًا مرحليًا" مع حماس، وعدم مرافقته نتنياهو في زيارته الأخيرة إلى واشنطن.
 
وشهدت اجتماعات حكومية صدامات، أبرزها سجال حاد مع إيتمار بن غفير بعد إرجاء بحث زيارات "الصليب الأحمر" لسجناء "فتح".

وتعرض مجلس الأمن القومي لانتقادات بأنه "هيئة بلا أنياب" خلال الحرب. ونقل عن غادي آيزنكوت قوله في كانون الأول الماضي: "لم أرَ تأثيرهم حتى بمقدار مليمتر واحد"، معتبرًا أن "تضخم الحكومة" أعاق نقاشًا استراتيجيًا جديًا. (سكاي ننيوز)
