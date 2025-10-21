العراق.. اعتقال 5 متهمين باغتيال صفاء المشهداني

أعلنت ، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على خمسة متهمين بتورطهم في اغتيال صفاء المشهداني، خلال عمليات نوعية دقيقة نُفذت في قضاء الطارمية شمال العاصمة.

وذكرت في بيان أن التنفيذ جرى بالتنسيق مع أمن ، واستند إلى مذكرات قبض قضائية، بعد جهود استخبارية وميدانية وتحقيقات حدّدت أماكن المطلوبين.

وأكدت أن التحقيقات مستمرة بإشراف قضائي مباشر، وسيُعلن عن التفاصيل عند اكتمال الإجراءات الأصولية.



ويأتي إعلان الداخلية بعد إفادة مصدر أمني في وقت سابق ذاته، أشار فيها إلى عملية دقيقة في مناطق متفرقة من الطارمية أسفرت عن اعتقال تسعة مشتبهٍ بهم بواقعة الاغتيال، لافتًا إلى نقلهم إلى جهة تحقيق مختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وتبيان ملابسات الجريمة. (بغداد اليوم)