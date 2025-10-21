Advertisement

العراق.. اعتقال 5 متهمين باغتيال صفاء المشهداني

Lebanon 24
21-10-2025 | 15:02
A-
A+
Doc-P-1432335-638966812038297123.png
Doc-P-1432335-638966812038297123.png photos 0
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على خمسة متهمين بتورطهم في اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني، خلال عمليات نوعية دقيقة نُفذت في قضاء الطارمية شمال العاصمة.
وذكرت في بيان أن التنفيذ جرى بالتنسيق مع أمن الحشد الشعبي، واستند إلى مذكرات قبض قضائية، بعد جهود استخبارية وميدانية وتحقيقات حدّدت أماكن المطلوبين.
 
وأكدت أن التحقيقات مستمرة بإشراف قضائي مباشر، وسيُعلن عن التفاصيل عند اكتمال الإجراءات الأصولية.

ويأتي إعلان الداخلية بعد إفادة مصدر أمني في وقت سابق من اليوم ذاته، أشار فيها إلى عملية دقيقة في مناطق متفرقة من الطارمية أسفرت عن اعتقال تسعة مشتبهٍ بهم بواقعة الاغتيال، لافتًا إلى نقلهم إلى جهة تحقيق مختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وتبيان ملابسات الجريمة. (بغداد اليوم)
