"جريمة المنشار" المُرعبة.. طفل عربي خطّط وقتل وقطّع الجثمان

أفادت التحقيقات بأن المتهم اشترى أدوات الجريمة سلفًا، بينها قفازات طبية وأكياس بلاستيكية، وجهّزها بعناية بما يدل على نية مبيتة. كما أقرّ بطبخ قدم المجني عليه وتذوّق جزء منها بدافع الفضول، قائلًا إن المذاق "يشبه طعم البانيه". وأشارت المصادر إلى أنه أخفى بقايا الجثة داخل حقيبته المدرسية وتخلّص منها في مواقع متفرقة قرب منطقة كارفور الإسماعيلية، فيما قادت روائح انبعاثت من أجزاء ألقيت في بحيرة الصيادين إلى اكتشاف الواقعة.ووفق الرواية ذاتها، اكتشف والد المتهم الأمر بعد أن استشعر رائحة دماء في الشقة، فعثر على جزء من الجثمان ملفوفًا داخل سجادة أسفل السرير. وعند مواجهته، زعم الابن أن صديقًا ارتكب الجريمة وطلب منه التخلص من الجثة. وقد غادر الأب المنزل مصطحبًا أبناءه الآخرين، فيما واصل الابن محاولته إخفاء بقية الأشلاء. وأمرت بالتحفّظ على الوالد لاستكمال التحقيقات حول علمه المسبق أو أي تورّط محتمل داخل الأسرة.وقررت النيابة اصطحاب المتهم لتمثيل الجريمة وسط حراسة مشددة، وإجراء فحص للحمض للأدلة ومراجعة الأدوات المستخدمة، إلى جانب فحص نفسي عاجل لقياس مدى إدراكه وسلامة قواه العقلية. وتواصل تحقيقاتها الموسّعة لكشف كامل الدوافع والتأكد من عدم وجود شركاء. (24)