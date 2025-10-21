Advertisement

عربي-دولي

"جريمة المنشار" المُرعبة.. طفل عربي خطّط وقتل وقطّع الجثمان

Lebanon 24
21-10-2025 | 15:11
كشفت مصادر مطّلعة على التحقيقات في جريمة الإسماعيلية، المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة المنشار"، أن المتهم البالغ 13 عامًا خطّط لجريمته مسبقًا متأثرًا بمسلسل درامي دموي. وبحسب المصادر، استدرج الطفل زميله إلى منزل أسرته في منطقة المحطة الجديدة مستغلًا غياب والديه، واعتدى عليه بعصا خشبية حتى فارق الحياة، ثم استخدم منشارًا كهربائيًا لتقطيع الجثمان داخل الشقة في مشهد صادم.
أفادت التحقيقات بأن المتهم اشترى أدوات الجريمة سلفًا، بينها قفازات طبية وأكياس بلاستيكية، وجهّزها بعناية بما يدل على نية مبيتة. كما أقرّ بطبخ قدم المجني عليه وتذوّق جزء منها بدافع الفضول، قائلًا إن المذاق "يشبه طعم البانيه". وأشارت المصادر إلى أنه أخفى بقايا الجثة داخل حقيبته المدرسية وتخلّص منها في مواقع متفرقة قرب منطقة كارفور الإسماعيلية، فيما قادت روائح انبعاثت من أجزاء ألقيت في بحيرة الصيادين إلى اكتشاف الواقعة.

ووفق الرواية ذاتها، اكتشف والد المتهم الأمر بعد أن استشعر رائحة دماء في الشقة، فعثر على جزء من الجثمان ملفوفًا داخل سجادة أسفل السرير. وعند مواجهته، زعم الابن أن صديقًا ارتكب الجريمة وطلب منه التخلص من الجثة. وقد غادر الأب المنزل مصطحبًا أبناءه الآخرين، فيما واصل الابن محاولته إخفاء بقية الأشلاء. وأمرت النيابة بالتحفّظ على الوالد لاستكمال التحقيقات حول علمه المسبق أو أي تورّط محتمل داخل الأسرة.

وقررت النيابة اصطحاب المتهم لتمثيل الجريمة وسط حراسة مشددة، وإجراء فحص للحمض النووي للأدلة ومراجعة الأدوات المستخدمة، إلى جانب فحص نفسي عاجل لقياس مدى إدراكه وسلامة قواه العقلية. وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسّعة لكشف كامل الدوافع والتأكد من عدم وجود شركاء. (24)
