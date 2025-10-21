Advertisement

ماركو روبيو والسوداني يتباحثان تعزيز الصفقات التجارية الأميركية في العراق

Lebanon 24
21-10-2025 | 15:19
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تناول خلاله الجهود الرامية إلى إتمام صفقات تجارية أميركية في العراق.
وأوضحت الوزارة أن روبيو هنأ السوداني على استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق-تركيا، معتبرًا أن ذلك سيعود بالنفع على العراق وتركيا وكذلك على الشركات الأميركية.
 
