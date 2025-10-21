ماركو روبيو والسوداني يتباحثان تعزيز الصفقات التجارية الأميركية في العراق

Advertisement

وأوضحت الوزارة أن روبيو هنأ السوداني على استئناف صادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا، معتبرًا أن ذلك سيعود بالنفع على العراق وتركيا وكذلك على الشركات الأميركية.