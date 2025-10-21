"لا أريد إضاعة الوقت".. هذا ما قاله ترامب عن اجتماعه مع بوتين

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي في حديثه إلى صحفيين في المكتب البيضاوي انه لا يريد أن يكون اجتماعه مع نظيره الروسي مهدرا ولا يفضي إلى نتائج.وقال إنه لم يتخذ قرارا بشأن الاجتماع، الذي كان الرئيس يريد عقده مع قريبا في بودابست.وأضاف: "لا أريد إضاعة الوقت، لذا سأرى ما سيحدث".وتابع: "لا زلت أرى فرصة لوقف إطلاق النار بين وأوكرانيا".وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين أن أوقف العمل على عقد قمة ثانية بين ترامب وبوتين.وصرّح مسؤول في البيت الأبيض للموقع بأنه "لا توجد خطط للقاء الرئيس ترامب بالرئيس بوتين في القريب".وأوضح المسؤول أن الأميركي ماركو روبيو ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أجريا اتصالا وصفه بـ"المثمر"، مشيرا إلى أنه "لذلك، لا توجد ضرورة لعقد اجتماع إضافي شخصي بين الوزيرين".وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، ذكر دبلوماسيون أن رفض للوقف الفوري لإطلاق النار في يعرض للخطر فيما يبدو عقد قمة بين ترامب وبوتين، وذلك بعد تأجيل اجتماع تحضيري بين وزيري خارجية البلدين.