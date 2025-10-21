Advertisement

عربي-دولي

"لا أريد إضاعة الوقت".. هذا ما قاله ترامب عن اجتماعه مع بوتين

Lebanon 24
21-10-2025 | 23:23
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حديثه إلى صحفيين في المكتب البيضاوي انه لا يريد أن يكون اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مهدرا ولا يفضي إلى نتائج.
وقال ترامب إنه لم يتخذ قرارا بشأن الاجتماع، الذي كان الرئيس يريد عقده مع بوتين قريبا في بودابست.

وأضاف: "لا أريد إضاعة الوقت، لذا سأرى ما سيحدث".

وتابع: "لا زلت أرى فرصة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا".

وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين أن البيت الأبيض أوقف العمل على عقد قمة ثانية بين ترامب وبوتين.

وصرّح مسؤول في البيت الأبيض للموقع بأنه "لا توجد خطط للقاء الرئيس ترامب بالرئيس بوتين في المستقبل القريب".

وأوضح المسؤول أن وزير الدفاع الأميركي ماركو روبيو ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أجريا اتصالا وصفه بـ"المثمر"، مشيرا إلى أنه "لذلك، لا توجد ضرورة لعقد اجتماع إضافي شخصي بين الوزيرين".

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، ذكر دبلوماسيون أن رفض موسكو للوقف الفوري لإطلاق النار في أوكرانيا يعرض للخطر فيما يبدو عقد قمة بين ترامب وبوتين، وذلك بعد تأجيل اجتماع تحضيري بين وزيري خارجية البلدين.

03:37 | 2025-10-22
