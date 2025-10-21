اقتحامات إسرائيلية تطال القدس ورام الله ونابلس وبيت لحم

Advertisement

أفادت معلومات بأن "قوات اعتدت، مساء الثلاثاء، على شابين في واعتقلت أحدهما، في الوقت الذي تواصل فيه اقتحاماتها بالضفة الغربية المحتلة واعتداءاتها على ".وأفادت (وفا) بأن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام شمال مدينة القدس". وذكرت محافظة القدس أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وفتشت مركبات وعرقلت حركة السير.وقد أفادت مصادر أمنية لوكالة وفا بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت أطراف قرية برقا شرقي رام الله وحاولت اقتحام القرية ثم انسحبت من المنطقة دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار مادية.ونصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، حاجزا عسكريا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. في الأثناء، نقلت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مثلث البالوع بين البلدة القديمة والجديدة، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين.واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دورا القرع شمالي رام الله، وأفادت مصادر أمنية بأن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت عدة أحياء في القرية دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات، بحسب وكالة وفا.وفي الاقتحامات أيضا، اقتحم الاحتلال قرية بورين جنوب مدينة نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن آليات عسكرية تابعة للاحتلال دهمت القرية، ونصب الجنود حاجزا في أحد مداخلها، ومنعوا مركبات المواطنين من المرور.وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، كما أخلت عائلتين من منزليهما وحولتهما إلى ثكن عسكرية.وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دهمت عددا من منازل المواطنين خلال اقتحام حي كفر سابا في مدينة قلقيلية شمال المحتلة، في الوقت الذي اقتحمت فيه بلدة بيت أمر شمال جنوب الضفة. (الجزيرة)