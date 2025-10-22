تقييد وحرق وترويع.. 158 انتهاكًا موثقًا ضد الفلسطينيين في موسم الزيتون

Advertisement

قال تقرير حكومي فلسطيني، الثلاثاء، إن الجيش ومستوطنيه نفذوا 158 اعتداء ضد قاطفي في منذ بداية الموسم مطلع تشرين الأول الجاري.وأفاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) مؤيد شعبان، في بيان، بأن "الجيش الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 158 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم الحالي".وذكر أن طواقم الهيئة رصدت 17 اعتداء نفذها الجيش الإسرائيلي و141 اعتداء ارتكبها المستوطنون في مناطق متفرقة بالضفة.وتنوعت الاعتداءات وفق شعبان، بين الاعتداء الجسدي العنيف، وحملات الاعتقالات وتقييد الحركة ومنع الوصول والتخويف والترهيب بكافة أشكاله وإطلاق النار مباشرة.وعن توزعها الجغرافي، أفاد بأن (شمال) شهدت 56 اعتداء، فيما تعرضت (وسط) لـ51، بينما تم تسجيل 15 اعتداء بالخليل (جنوب)، فيما لم يشر إلى أماكن وقوع الاعتداءات الـ36 المتبقية.إلى جانب ذلك، ذكر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن الموسم الحالي شهد 57 حالة تقييد حركة وترويع لقاطفي الزيتون، و22 حالة ضرب واعتداء بحق المزارعين.وبين أن الاعتداءات على الأراضي المزروعة بالزيتون منذ بداية الموسم الحالي أدت إلى تخريب ما مجموعة 795 شجرة.ووصف هذا الموسم بأنه "الأصعب والأخطر في العقود الأخيرة"، إذ شهد إمعانا إسرائيليا في فرض المناطق العسكرية المغلقة على الأراضي الزراعية.وصرح بأن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين يستغلون أنظمة الحرب في تنفيذ الجرائم مدعومين بالسياسات والتشريعات التي تعزز حالات الاعتداء والإرهاب والتضييق وإغلاق المحافظات فضلا عن تسليم الأسلحة لمليشيات المستوطنين.وأشار إلى أن مستمرة في محاولاتها من أجل تنغيص أسلوب حياة الفلسطيني الذي يرتبط تاريخيا بالأرض كمصدر رزق ونموذج حياة، مؤكدا أن تستهدف موسم الزيتون بشكل ممنهج، منددا بـ"إعفاء المستوطنين من المساءلة والمحاكمة". (روسيا اليوم)