عربي-دولي
اليابان: لا تقدم متوقع في مفاوضات السلام مع روسيا حالياً
Lebanon 24
22-10-2025
|
00:46
أعلن وزير الخارجية
الياباني الجديد توشيميتسو موتيجي أن الحكومة الجديدة بقيادة ساناي تاكايتشي ملتزمة بهدفها المتمثل في تسوية قضية جزر الكوريل الجنوبية وإبرام معاهدة سلام مع
روسيا
.
وقال موتيجي في أول
مؤتمر صحفي
له منذ توليه منصبه: "سنواصل التمسك بهذا الموقف المتمثل في تسوية مسألة ملكية الجزر الشمالية الأربع (كما تسمي
اليابان
الجزء الجنوبي من جزر الكوريل) وإبرام معاهدة سلام". وفي الوقت نفسه، أقر الوزير بأن "إمكانية تحقيق أي تقدم في مفاوضات اتفاقية السلام مع روسيا غير واردة حاليا".
وأكد أن مسألة استئناف رحلات المقيمين اليابانيين السابقين إلى جزر الكوريل الجنوبية لزيارة مقابر أقاربهم المتبقية تحظى بأهمية بالغة لدى الحكومة.
وأضاف: "هذه قضية ذات أولوية واهتمام إنساني بالغ الأهمية"، مشيرا إلى أن
الحكومة اليابانية
ستسعى جاهدة لاستئناف هذه الرحلات. (روسيا اليوم)
