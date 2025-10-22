انشقاق ميداني حوثي كبير... والصلاحي: الجماعة تمارس الظلم والاستكبار في تعز

Advertisement

أعلن القيادي الميداني السابق في صفوف جماعة " الله" العميد صلاح الصلاحي، قائد اللواء العاشر "صماد"، انشقاقه عن صفوفها وانضمامه إلى القوات الحكومية.وجاء إعلان انشقاق الصلاحي خلال عقدته ورئاسة العامة في محافظة مأرب. حيث ظهر وهو مرتديا زي القوات الحكوميةوأكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي خلال المؤتمر الصحفي أن "أبواب الحكومة مفتوحة أمام كل من يعود إلى رشده وينأى بنفسه عن الانخراط في صفوف المليشيا الحوثية الإرهابية، التي تمارس أبشع الانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني، وتزج بالشباب في حروب عبثية خدمة للمشروع ".من جانبه، دعا العميد الصلاحي زملاءه من جماعة "أنصار الله" إلى "الرجوع إلى حضن الوطن، وترك القتال الذي لا يخدم سوى أجندات خارجية".وأضاف أن الجماعة "تمارس تمييزا عنصريا واضحا وتستغل اليمنيين كوقود لحروبها العبثية"، محذرا من "خطورتها على مستقبل البلاد والمجتمع اليمني، لما تبثه من أفكار طائفية ومفاهيم الكراهية والثأر والانتقام".وأشار الصلاحي إلى أنه كان أحد شهود العيان على ما تمارسه الجماعة من "جرائم وظلم وطغيان واستكبار في محافظة تعز"، التي ينتشر فيها اللواء الذي كان يقوده. (روسيا اليوم)