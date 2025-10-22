Advertisement

عربي-دولي

انشقاق ميداني حوثي كبير... والصلاحي: الجماعة تمارس الظلم والاستكبار في تعز

Lebanon 24
22-10-2025 | 03:40
A-
A+
Doc-P-1432515-638967260616985174.jpeg
Doc-P-1432515-638967260616985174.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن القيادي الميداني السابق في صفوف جماعة "أنصار الله" العميد صلاح الصلاحي، قائد اللواء العاشر "صماد"، انشقاقه عن صفوفها وانضمامه إلى القوات الحكومية.
Advertisement

وجاء إعلان انشقاق الصلاحي خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الأركان العامة في محافظة مأرب. حيث ظهر وهو مرتديا زي القوات الحكومية

وأكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده عبد الله مجلي خلال المؤتمر الصحفي أن "أبواب الحكومة مفتوحة أمام كل من يعود إلى رشده وينأى بنفسه عن الانخراط في صفوف المليشيا الحوثية الإرهابية، التي تمارس أبشع الانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني، وتزج بالشباب في حروب عبثية خدمة للمشروع الإيراني".

من جانبه، دعا العميد الصلاحي زملاءه من جماعة "أنصار الله" إلى "الرجوع إلى حضن الوطن، وترك القتال الذي لا يخدم سوى أجندات خارجية".

وأضاف أن الجماعة "تمارس تمييزا عنصريا واضحا وتستغل اليمنيين كوقود لحروبها العبثية"، محذرا من "خطورتها على مستقبل البلاد والمجتمع اليمني، لما تبثه من أفكار طائفية ومفاهيم الكراهية والثأر والانتقام".

وأشار الصلاحي إلى أنه كان أحد شهود العيان على ما تمارسه الجماعة من "جرائم وظلم وطغيان واستكبار في محافظة تعز"، التي ينتشر فيها اللواء الذي كان يقوده. (روسيا اليوم)
 
مواضيع ذات صلة
في كوريا الشمالية.. انشقاق جندي إلى الجنوب
lebanon 24
22/10/2025 14:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية السعودية: هناك ضغوط كبيرة تمارس على إسرائيل (العربية)
lebanon 24
22/10/2025 14:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع في جماعة الحوثي يقول إن الحوثيين مستعدون لمواجهة إسرائيل بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قادة بارزين في الجماعة في صنعاء الخميس
lebanon 24
22/10/2025 14:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة: المسيحي مدعوّ للشهادة للحق في وجه الظلم والقتل والتجويع والتهجير والإبادة
lebanon 24
22/10/2025 14:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع

هيئة الأركان

روسيا اليوم

مؤتمر صحفي

عبد الله

الإيراني

اليمنية

الحوثي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:20 | 2025-10-22
07:00 | 2025-10-22
06:57 | 2025-10-22
06:45 | 2025-10-22
06:40 | 2025-10-22
06:16 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24