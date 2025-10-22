Advertisement

عربي-دولي

التحضيرات للقاء بوتين وترامب في بودابست مستمرة.. هذا ما كشفته موسكو

Lebanon 24
22-10-2025 | 03:37
نفى المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف صحة التقارير الإعلامية حول إلغاء القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في بودابست.
وبحسب المبعوث الخاص للرئيس الروسي فإن التحضيرات مستمرة للقاء المرتقب، متهماً وسائل الإعلام بمحاولة تقويض القمة المقبلة.

وقبلها، أعلن الرئيس الأميركي، مساء الثلاثاء، أنه أرجأ إلى أجل غير مسمى اجتماعاً كان مقرراً أن يعقده مع نظيره الرئيس الروسي في بودابست خلال أسبوعين، عازياً سبب هذا التأجيل إلى عدم رغبته بإضاعة الوقت عبر إجراء مباحثات بلا جدوى.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض لدى سؤاله عن سبب تأجيل اللقاء "لا أريد عقد اجتماع فارغ"، وأضاف "لا أريد إضاعة الوقت، لذا سأرى ما سيحدث".

وكان الرئيسان الأميركي والروسي يخططان للقاء في بودابست لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الثلاثاء، أن أمام موسكو وواشنطن مهمة شاقة قبل قمة بودابست بين الرئيسين الروسي والأميركي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب. ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إمكانية وصول الرئيسين الروسي والأميركي إلى بودابست على متن طائرة واحدة بأنها "ضرب من الخيال"، مؤكداً أنه من السابق لأوانه الحديث عن مشاركة أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي في القمة الروسية الأميركية في بودابست.

وكان ترامب أعلن مؤخرا أنه سيلتقي نظيره الروسي خلال الأسبوعين المقبلين.
