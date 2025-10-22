التحضيرات للقاء بوتين وترامب في بودابست مستمرة.. هذا ما كشفته موسكو

Advertisement

نفى المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف صحة التقارير الإعلامية حول إلغاء القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي والروسي في بودابست.وبحسب المبعوث الخاص للرئيس الروسي فإن التحضيرات مستمرة للقاء المرتقب، متهماً بمحاولة تقويض القمة المقبلة.وقبلها، أعلن الرئيس الأميركي، مساء الثلاثاء، أنه أرجأ إلى أجل غير مسمى اجتماعاً كان مقرراً أن يعقده مع نظيره في بودابست خلال أسبوعين، عازياً سبب هذا التأجيل إلى عدم رغبته بإضاعة الوقت عبر إجراء مباحثات بلا جدوى.وقال للصحافيين في لدى سؤاله عن سبب تأجيل اللقاء "لا أريد عقد اجتماع فارغ"، وأضاف "لا أريد إضاعة الوقت، لذا سأرى ما سيحدث".وكان الرئيسان الأميركي والروسي يخططان للقاء في بودابست لمناقشة إنهاء الحرب في .وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الثلاثاء، أن أمام وواشنطن مهمة شاقة قبل قمة بودابست بين الرئيسين الروسي والأميركي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب. ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إمكانية وصول الرئيسين الروسي والأميركي إلى بودابست على متن طائرة واحدة بأنها "ضرب من الخيال"، مؤكداً أنه من السابق لأوانه الحديث عن مشاركة أي دولة من دول في القمة الروسية الأميركية في بودابست.وكان ترامب أعلن مؤخرا أنه سيلتقي نظيره الروسي خلال الأسبوعين المقبلين.