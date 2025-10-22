حميدتي: الإخوان أشعلوا حرب السودان وسنخلّص البلاد منهم

Advertisement

حمّل قائد "حميدتي" تنظيم الإخوان مسؤولية اندلاع الحرب المستمرة في منذ منتصف نيسان 2023، متعهّدًا بتخليص البلاد منهم، ومطالبًا بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات التي شهدها السودان منذ بدء النزاع.وقال حميدتي في خطاب ألقاه مساء الثلاثاء إن "عناصر النظام السابق اختاروا طريق الحرب والدماء، وعليهم تحمّل التبعات"، متهمًا الفريق أول بمحاولة "خداع بشأن علاقته بالإخوان"، وأضاف: "لم يعد هناك جيش في السودان، والذين يقاتلون الآن هم الإخوان".وانتقد حميدتي الهجوم الذي نفّذه الجيش بطائرة مسيّرة السبت الماضي وأدّى إلى مقتل زعيم قبيلة المجانين و17 من أفرادها في كردفان، واصفًا إياه بـ"الخطأ الكبير"، مؤكّدًا أن "الجيش سيدفع ثمنه"، ومتوعدًا باستهداف أي مطار تُقلع منه طائرات أو مسيّرات تهاجم المدنيين في دارفور وكردفان، حتى لو كان في دولة مجاورة.وأشار إلى أن استهداف الإدارات الأهلية وأعيانها "يمثّل إبادة وتطهيرًا يهدف إلى محو القبائل وإرثها"، متعهّدًا بردّ "قوي" من دون المساس بالمدنيين في مناطق سيطرة الجيش.