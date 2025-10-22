"يمكنك ترحيل الجميع.. إلا اليهود"

أثار أحد المستخدمين على منصة "آكس" (تويتر سابقاً) جدلاً واسعاً بعد أن أجرى اختباراً بسيطاً على خوارزميات المنصّة، إذ نشر سلسلة تغريدات تتضمّن عبارات عنصرية مثل: "لنُرحّل البيض"، "لنُرحّل السّود" وغيرها، ولم تتّخذ المنصّة أي إجراء تجاهها.

Advertisement





لكن عندما كتب عبارة تتناول بالطريقة نفسها، قام "آكس" فوراً بحذف المنشور واعتباره مخالفاً لسياساته.