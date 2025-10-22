Advertisement

خاص

"يمكنك ترحيل الجميع.. إلا اليهود"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
22-10-2025 | 05:30
أثار أحد المستخدمين على منصة "آكس" (تويتر سابقاً) جدلاً واسعاً بعد أن أجرى اختباراً بسيطاً على خوارزميات المنصّة، إذ نشر سلسلة تغريدات تتضمّن عبارات عنصرية مثل: "لنُرحّل البيض"، "لنُرحّل السّود" وغيرها، ولم تتّخذ المنصّة أي إجراء تجاهها. 
لكن عندما كتب عبارة تتناول اليهود بالطريقة نفسها، قام "آكس" فوراً بحذف المنشور واعتباره مخالفاً لسياساته.


هذه الواقعة، التي سرعان ما أثارت نقاشاً واسعاً بين رواد المنصة، كشفت أنّه "يمكنك ترحيل الجميع، بما في ذلك البيض، لكن لا يمكنك ترحيل اليهود"، وفق ما قال صاحب الحساب، معتبراً أن ما جرى يعكس التوجّه الجديد لمنصة "آكس" في ضبط المحتوى، حيث تتعامل بمعايير انتقائية تجاه فئات معيّنة دون غيرها.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

