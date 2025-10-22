28
عربي-دولي
"حولنا حماس إلى حزب الله".. تصريحٌ جديد لمسؤول إسرائيليّ
Lebanon 24
22-10-2025
|
05:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "المونيتور" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن وضع اتفاق غزة، ونقلت فيه عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي كبير، اليوم الأربعاء، إن
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخشى تعليق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
المصدر الذي تحدثت معه الصحيفة قالوا إن
واشنطن
تسعى للتأكد من أن الجيش
الإسرائيلي
يستعد فعلاً للمرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتضمن انسحاباً كاملاً إلى منطقة عازلة على حدود غزة، وأضافت: "بالرغم من أن غزة كانت الموضوع الرئيس، فقد نوقشت أيضاً رغبة
إيران
في استئناف برنامجها
النووي
وتطوير قدراتها الصاروخية الباليستية".
من جهته
، أكد مصدر عسكري إسرائيلي، أن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال قائماً، ليس بفضل تل أبيب، بل بسبب
ترامب
وفريقه الذين يديرون الحدث الآن.
وقال المصدر في تصريحات لموقع "المونيتنور": "نرى
حماس
تستعيد قوتها، تسيطر على مناطق مأهولة، تعدم المتعاونين، تتحكم في المساعدات الإنسانية، وتجمع الأصول، ولا يمكننا فعل الكثير سوى الرد على انتهاك الاتفاق"، على حد تعبيره.
وتابع المصدر الذي فضل عدم
الكشف عن
هويته: "ليس واضحاً كم يمكن أن يستمر هذا الوضع، لكن لا أحد
في إسرائيل
يتخيل أن حماس ستنزع سلاحها. الاحتمالات ضعيفة، والسؤال الرئيس هو: ماذا سيحدث إذا لم يتحقق ذلك؟".
وتوقع مصدر كبير ثالث في حزب الليكود الإسرائيلي أن "حماس لن تشارك ظاهرياً في إدارة
قطاع غزة
، لكنها ستتحكم فيه من خلال أشخاصها، ولن تنزع سلاحها فعليا"، وتابع: "حولنا حماس إلى
حزب الله
. لا تسيطر على الأرض، ليست الحاكم الفعلي على الأرض، لكنها تدير المكان فعليا، كما يفعل حزب الله في
لبنان
"، وفق قوله.
(إرم نيوز)
