"حولنا حماس إلى حزب الله".. تصريحٌ جديد لمسؤول إسرائيليّ

نشرت صحيفة "المونيتور" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن وضع اتفاق غزة، ونقلت فيه عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي كبير، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخشى تعليق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

المصدر الذي تحدثت معه الصحيفة قالوا إن تسعى للتأكد من أن الجيش يستعد فعلاً للمرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتضمن انسحاباً كاملاً إلى منطقة عازلة على حدود غزة، وأضافت: "بالرغم من أن غزة كانت الموضوع الرئيس، فقد نوقشت أيضاً رغبة في استئناف برنامجها وتطوير قدراتها الصاروخية الباليستية".



، أكد مصدر عسكري إسرائيلي، أن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال قائماً، ليس بفضل تل أبيب، بل بسبب وفريقه الذين يديرون الحدث الآن.





وقال المصدر في تصريحات لموقع "المونيتنور": "نرى تستعيد قوتها، تسيطر على مناطق مأهولة، تعدم المتعاونين، تتحكم في المساعدات الإنسانية، وتجمع الأصول، ولا يمكننا فعل الكثير سوى الرد على انتهاك الاتفاق"، على حد تعبيره.





وتابع المصدر الذي فضل عدم هويته: "ليس واضحاً كم يمكن أن يستمر هذا الوضع، لكن لا أحد يتخيل أن حماس ستنزع سلاحها. الاحتمالات ضعيفة، والسؤال الرئيس هو: ماذا سيحدث إذا لم يتحقق ذلك؟".