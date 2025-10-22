الكرملين: لا إلغاء للقمة الروسية العربية.. ومواعيد جديدة لم تحدد بعد

Advertisement

أعلن المتحدث الرسمي باسم خلال مؤتمر صحافي، أن المواعيد الجديدة للقمة الروسية العربية، التي تم تأجيلها من تشرين الأول الحالي، لم تُحدد بعد، مؤكداً أن الحدث لن يُنسى ولن يُؤجل لفترة طويلة.وأوضح بيسكوف أن القمة تشمل مشاركة العديد من الدول، ما يتطلب تنسيقاً دبلوماسياً مكثفاً لتحديد الجداول الزمنية. وأكد أن القمة لا تزال على جدول أعمال ، ولم يتم وضعها في أدراج النسيان، وفق ما نقلت وكالة "تاس".