لا تزال تمتلك آلاف الصواريخ... ماذا تبقى من قدرات "حماس" بعد الحرب؟

وأضافت القناة الإسرائيلية أنه "خلال عامين من الحرب، لحقت أضرار جسيمة بالمنظمة الإرهابية وضعفت قوتها. وأدى تواجد قوات الجيش في والقتال الدائر إلى إلحاق أضرار بالغة بقدرات الجناح العسكري. ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى ، فإن التي خضعت لمناورات مكثفة، مثل كتائب لواء ، وغيرها، تعاني حاليا من نقص حاد في الأسلحة، وقد فقدت أكثر من 60 بالمئة من معداتها العسكرية". ذكر موقع " عربية" أن القناة 12 ، أفادت الأربعاء، بأن تقدّر أن حركة لا تزال تمتلك مئات الصواريخ، بعضها متوسط المدى، والتي يمكنها الوصول إلى وسط البلاد.وأبرزت أن هناك تقديرات بأن حماس ما تزال تمتلك أيضا "أكثر من 10 ألف صاروخ طويل المدى. ورغم أن حماس قد أُضعفت بشكل كبير خلال حرب العامين الماضيين، إلا أنها لا تزال تحتفظ بأكثر من نصف الأنفاق التي كانت تمتلكها سابقا".وأضافت القناة الإسرائيلية أنه "خلال عامين من الحرب، لحقت أضرار جسيمة بالمنظمة الإرهابية وضعفت قوتها. وأدى تواجد قوات الجيش في والقتال الدائر إلى إلحاق أضرار بالغة بقدرات الجناح العسكري. ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى ، فإن التي خضعت لمناورات مكثفة، مثل كتائب لواء ، وغيرها، تعاني حاليا من نقص حاد في الأسلحة، وقد فقدت أكثر من 60 بالمئة من معداتها العسكرية".

وكشفت أن "أكثر من نصف البنية التحتية دمر، لكن ما تزال البنية التحتية تحت الأرض تُشكّل مركز الثقل الأهم لحماس في قطاع غزة".



وأبرزت: "كما يعاني تشكيل النخبة التابع لحماس، والذي قاد مجزرة 7 تشرين الأول، من نقص في القوى البشرية. وقد قُتل معظم قادة سرايا النخبة المخضرمين خلال القتال، ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى إسرائيل، فقد قضي على ما يقرب من 50 بالمئة من إجمالي القوة. واضطر تشكيل النخبة إلى توحيد السرايا، ولم ينجح إلا في تجنيد بضع مئات من الإرهابيين".

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن "حوالي 20 ألف مقاتل لا يزالوا نشطين في صفوف حماس".