Advertisement

عربي-دولي

لا تزال تمتلك آلاف الصواريخ... ماذا تبقى من قدرات "حماس" بعد الحرب؟

Lebanon 24
22-10-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1432616-638967371935940439.png
Doc-P-1432616-638967371935940439.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن القناة 12 الإسرائيلية، أفادت الأربعاء، بأن الأجهزة الأمنية في إسرائيل تقدّر أن حركة حماس لا تزال تمتلك مئات الصواريخ، بعضها متوسط المدى، والتي يمكنها الوصول إلى وسط البلاد.
Advertisement

وأبرزت أن هناك تقديرات بأن حماس ما تزال تمتلك أيضا "أكثر من 10 ألف صاروخ طويل المدى. ورغم أن حماس قد أُضعفت بشكل كبير خلال حرب العامين الماضيين، إلا أنها لا تزال تحتفظ بأكثر من نصف الأنفاق التي كانت تمتلكها سابقا".

وأضافت القناة الإسرائيلية أنه "خلال عامين من الحرب، لحقت أضرار جسيمة بالمنظمة الإرهابية وضعفت قوتها. وأدى تواجد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والقتال الدائر إلى إلحاق أضرار بالغة بقدرات كتائب الجناح العسكري. ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى إسرائيل، فإن الكتائب التي خضعت لمناورات مكثفة، مثل كتائب لواء رفح، وغيرها، تعاني حاليا من نقص حاد في الأسلحة، وقد فقدت أكثر من 60 بالمئة من معداتها العسكرية".
 
وكشفت أن "أكثر من نصف البنية التحتية دمر، لكن ما تزال البنية التحتية تحت الأرض تُشكّل مركز الثقل الأهم لحماس في قطاع غزة".

وأبرزت: "كما يعاني تشكيل النخبة التابع لحماس، والذي قاد مجزرة 7 تشرين الأول، من نقص في القوى البشرية. وقد قُتل معظم قادة سرايا النخبة المخضرمين خلال القتال، ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى إسرائيل، فقد قضي على ما يقرب من 50 بالمئة من إجمالي القوة. واضطر تشكيل النخبة إلى توحيد السرايا، ولم ينجح إلا في تجنيد بضع مئات من الإرهابيين". 
 
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن "حوالي 20 ألف مقاتل لا يزالوا نشطين في صفوف حماس".
مواضيع ذات صلة
ماذا تبقى من "ترسانة حماس"؟ تقريرٌ يشرح ويكشف
lebanon 24
22/10/2025 17:41:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القيادة الوسطى الأميركية: الجيش اللبناني أزال 10 آلاف صاروخ و400 قذيفة من جنوب لبنان
lebanon 24
22/10/2025 17:41:24 Lebanon 24 Lebanon 24
على الرغم من تأكيدات ترامب ان الحرب انتهت.. "قضايا معقدة" لا تزال موجودة بين إسرائيل وحماس
lebanon 24
22/10/2025 17:41:24 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "حزب الله": المقاومة كانت ولا تزال نقطة القوة والقدرة للبنان!
lebanon 24
22/10/2025 17:41:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

سكاي نيوز

قطاع غزة

الكتائب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:41 | 2025-10-22
10:30 | 2025-10-22
10:29 | 2025-10-22
10:17 | 2025-10-22
10:00 | 2025-10-22
09:35 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24