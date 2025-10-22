Advertisement

عربي-دولي

بعد "اللوفر"... متحف جديد في فرنسا يتعرّض للسرقة! (صورة)

Lebanon 24
22-10-2025 | 06:40
بعد ساعات من تعرّض متحف "اللوفر" للسرقة، قام لصوص باقتحام متحف "دار دينيس ديدرو"، في بلدة لانجر في مقاطعة هوت مارن، وسرقوا مجموعة من العملات الذهبية والفضية المسكوكة بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، بينما لم تلحق أي أضرار بأي قطعة أخرى.
وقال المحققون إنّ العملية كانت "سرقة مخططة بعناية".

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عقب ذلك عن تشديد فوري للإجراءات الأمنية حول المتاحف ومواقع التراث الثقافي. (روسيا اليوم)
 

