بعد "اللوفر"... متحف جديد في فرنسا يتعرّض للسرقة! (صورة)

بعد ساعات من تعرّض متحف "اللوفر" للسرقة، قام لصوص باقتحام متحف "دار دينيس ديدرو"، في بلدة لانجر في مقاطعة هوت مارن، وسرقوا مجموعة من العملات الذهبية والفضية المسكوكة بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، بينما لم تلحق أي أضرار بأي قطعة أخرى.

Advertisement