العراق يُعلن عن إطلاق خطّة طوارىء شاملة خاصة بالمياه

لضمان توفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها في كافة المحافظات، أعلن عن إطلاق خطة طوارئ شاملة وبرامج رقابية متطورة.

وبحسب صحيفة "السومرية"، فإنّ الخطة تضمنت تشكيل لجان فنية في والمحافظات للإشراف على إزالة التجاوزات على خطوط المياه، وإنشاء محطات ومجمعات مائية جديدة، مع ضمان استدامة الحصص المائية. (روسيا اليوم)