Advertisement

عربي-دولي

العراق يُعلن عن إطلاق خطّة طوارىء شاملة خاصة بالمياه

Lebanon 24
22-10-2025 | 07:20
A-
A+
Doc-P-1432635-638967398390821787.jpg
Doc-P-1432635-638967398390821787.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لضمان توفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها في كافة المحافظات، أعلن العراق عن إطلاق خطة طوارئ شاملة وبرامج رقابية متطورة.
Advertisement

 
وبحسب صحيفة "السومرية"، فإنّ الخطة تضمنت تشكيل لجان فنية في بغداد والمحافظات للإشراف على إزالة التجاوزات على خطوط المياه، وإنشاء محطات ومجمعات مائية جديدة، مع ضمان استدامة الحصص المائية. (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الحجار: مستعدون لدمج الهوية الرقمية للفلسطينيين ضمن خطة وطنية شاملة
lebanon 24
22/10/2025 17:42:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا خارجية العراق وتركيا يبحثان إدارة ملف المياه والاطلاقات المائية من تركيا
lebanon 24
22/10/2025 17:42:25 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة المياه في كسروان.. خطة عاجلة وطويلة المدى
lebanon 24
22/10/2025 17:42:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة: نعلن إعادة السماح لشركة "مياه تنورين" بإنتاج وتعبئة المياه
lebanon 24
22/10/2025 17:42:25 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

العراق

روسيا

بغداد

الحص

سومر

شام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:41 | 2025-10-22
10:30 | 2025-10-22
10:29 | 2025-10-22
10:17 | 2025-10-22
10:00 | 2025-10-22
09:35 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24