Advertisement

عربي-دولي

في أميركا... قتل إبنه الرضيع بطريقة لا يُمكن تخيّلها بهدف "تأديب زوجته"

Lebanon 24
22-10-2025 | 08:35
A-
A+
Doc-P-1432662-638967445542132564.jpg
Doc-P-1432662-638967445542132564.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هزّت جريمة ولاية إنديانا الأميركية، حيث عمد رجل إلى قتل رضيعه ومحاولة قتل زوجته، بهدف تأديب الأخيرة.
 
 
وحكم على الرجل البالغ من العمر 29 عاماً بالسجن 92 سنة، بعدما وضع رضيعه في دلو يحتوي على مادة تنظيف منزليّ، وأغلقه بإحكام، ومن ثمّ اعتدى على زوجته بعنفٍ.
Advertisement
 
وبحسب التحقيقات، فإن المتهم ارتكب الجريمة بدافع "معاقبة زوجته وتعليمها درساً".

وأشارت إلى أنّ "المتّهم يؤمن بأن لا أحد يحق له إهانة الرجل، وقد أعلن أنّه لا يندم على العواقب". (ارم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بطريقة فظيعة... هكذا قتل رجل زوجته!
lebanon 24
22/10/2025 17:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر الحدث: نتنياهو في طريقه إلى مبنى وزارة الدفاع عقب حديثه عن "أمر لا يمكن تفصيله"
lebanon 24
22/10/2025 17:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث أميركا بسوريا: خارطة الطريق بالسويداء تبني مسارا للأجيال المقبلة لبناء الوطن
lebanon 24
22/10/2025 17:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"يمكن هي ما أحسنت الاختيار".. راغب علامة يُثير الجدل بتصريح عن زوجته جيهان (فيديو)
lebanon 24
22/10/2025 17:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

على الرجل

ارم نيوز

لايت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:41 | 2025-10-22
10:30 | 2025-10-22
10:29 | 2025-10-22
10:17 | 2025-10-22
10:00 | 2025-10-22
09:35 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24