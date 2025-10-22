في أميركا... قتل إبنه الرضيع بطريقة لا يُمكن تخيّلها بهدف "تأديب زوجته"

هزّت جريمة ولاية إنديانا الأميركية، حيث عمد رجل إلى قتل رضيعه ومحاولة قتل زوجته، بهدف تأديب الأخيرة.

وحكم البالغ من العمر 29 عاماً بالسجن 92 سنة، بعدما وضع رضيعه في دلو يحتوي على مادة تنظيف منزليّ، وأغلقه بإحكام، ومن ثمّ اعتدى على زوجته بعنفٍ.

وبحسب التحقيقات، فإن المتهم ارتكب الجريمة بدافع "معاقبة زوجته وتعليمها درساً".



وأشارت إلى أنّ "المتّهم يؤمن بأن لا أحد يحق له إهانة الرجل، وقد أعلن أنّه لا يندم على العواقب". (ارم نيوز)