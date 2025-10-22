27
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
21
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في أميركا... قتل إبنه الرضيع بطريقة لا يُمكن تخيّلها بهدف "تأديب زوجته"
Lebanon 24
22-10-2025
|
08:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
هزّت جريمة ولاية إنديانا الأميركية، حيث عمد رجل إلى قتل رضيعه ومحاولة قتل زوجته، بهدف تأديب الأخيرة.
وحكم
على الرجل
البالغ من العمر 29 عاماً بالسجن 92 سنة، بعدما وضع رضيعه في دلو يحتوي على مادة تنظيف منزليّ، وأغلقه بإحكام، ومن ثمّ اعتدى على زوجته بعنفٍ.
Advertisement
وبحسب التحقيقات، فإن المتهم ارتكب الجريمة بدافع "معاقبة زوجته وتعليمها درساً".
وأشارت إلى أنّ "المتّهم يؤمن بأن لا أحد يحق له إهانة الرجل، وقد أعلن أنّه لا يندم على العواقب". (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
بطريقة فظيعة... هكذا قتل رجل زوجته!
Lebanon 24
بطريقة فظيعة... هكذا قتل رجل زوجته!
22/10/2025 17:42:52
22/10/2025 17:42:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر الحدث: نتنياهو في طريقه إلى مبنى وزارة الدفاع عقب حديثه عن "أمر لا يمكن تفصيله"
Lebanon 24
مصادر الحدث: نتنياهو في طريقه إلى مبنى وزارة الدفاع عقب حديثه عن "أمر لا يمكن تفصيله"
22/10/2025 17:42:52
22/10/2025 17:42:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مبعوث أميركا بسوريا: خارطة الطريق بالسويداء تبني مسارا للأجيال المقبلة لبناء الوطن
Lebanon 24
مبعوث أميركا بسوريا: خارطة الطريق بالسويداء تبني مسارا للأجيال المقبلة لبناء الوطن
22/10/2025 17:42:52
22/10/2025 17:42:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"يمكن هي ما أحسنت الاختيار".. راغب علامة يُثير الجدل بتصريح عن زوجته جيهان (فيديو)
Lebanon 24
"يمكن هي ما أحسنت الاختيار".. راغب علامة يُثير الجدل بتصريح عن زوجته جيهان (فيديو)
22/10/2025 17:42:52
22/10/2025 17:42:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
على الرجل
ارم نيوز
لايت
تابع
قد يعجبك أيضاً
لماذا تضغط واشنطن بكل قوتها لإنجاح صفقة غزة؟
Lebanon 24
لماذا تضغط واشنطن بكل قوتها لإنجاح صفقة غزة؟
10:41 | 2025-10-22
22/10/2025 10:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة أميركية تكشف: مقاتلون من هذه الدولة يحاربون من أجل روسيا في أوكرانيا
Lebanon 24
صحيفة أميركية تكشف: مقاتلون من هذه الدولة يحاربون من أجل روسيا في أوكرانيا
10:30 | 2025-10-22
22/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يعلق: هذا هو الدور المحتمل للقوات التركية في غزة
Lebanon 24
نتنياهو يعلق: هذا هو الدور المحتمل للقوات التركية في غزة
10:29 | 2025-10-22
22/10/2025 10:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم بمسيرات في السودان.. تأجيل إعادة تشغيل مطار الخرطوم
Lebanon 24
هجوم بمسيرات في السودان.. تأجيل إعادة تشغيل مطار الخرطوم
10:17 | 2025-10-22
22/10/2025 10:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور في سرقات المتاحف: من لوحات الفن إلى مجوهرات الملوك
Lebanon 24
تطور في سرقات المتاحف: من لوحات الفن إلى مجوهرات الملوك
10:00 | 2025-10-22
22/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
Lebanon 24
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
01:50 | 2025-10-22
22/10/2025 01:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
11:43 | 2025-10-21
21/10/2025 11:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن رفع غادة عون السفر عن صفير لقاء مئة ألف دولار لعشاء"التيار"
Lebanon 24
الكشف عن رفع غادة عون السفر عن صفير لقاء مئة ألف دولار لعشاء"التيار"
22:24 | 2025-10-21
21/10/2025 10:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
14:01 | 2025-10-21
21/10/2025 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ذعر في صفوف الحوثيين.. أين اختفت قيادات الصف الأول؟
Lebanon 24
ذعر في صفوف الحوثيين.. أين اختفت قيادات الصف الأول؟
16:00 | 2025-10-21
21/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:41 | 2025-10-22
لماذا تضغط واشنطن بكل قوتها لإنجاح صفقة غزة؟
10:30 | 2025-10-22
صحيفة أميركية تكشف: مقاتلون من هذه الدولة يحاربون من أجل روسيا في أوكرانيا
10:29 | 2025-10-22
نتنياهو يعلق: هذا هو الدور المحتمل للقوات التركية في غزة
10:17 | 2025-10-22
هجوم بمسيرات في السودان.. تأجيل إعادة تشغيل مطار الخرطوم
10:00 | 2025-10-22
تطور في سرقات المتاحف: من لوحات الفن إلى مجوهرات الملوك
09:35 | 2025-10-22
الناطقة باسم الحكومة الفرنسية: "حماس" تستعيد السيطرة على غزة
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
22/10/2025 17:42:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
22/10/2025 17:42:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
22/10/2025 17:42:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24