عربي-دولي

ليلة صعبة جدّاً... إليكم كيف أمضى ساركوزي يومه الأوّل في السجن

Lebanon 24
22-10-2025 | 08:48
Doc-P-1432665-638967451909518161.png
Doc-P-1432665-638967451909518161.png photos 0
قضى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، ليلته الأولى في السجن، وسط سخرية المساجين من "طوله".
ووُضع ساركوزي تحت حماية الشرطة داخل سجن "لا سانتيه"، الشديد الحراسة في باريس، عقب تلك الليلة "المرعبة"، حين ظهر سجين آخر يُصوّر نفسه وهو يُهدده.
 
وأظهر أحد الفيديوهات سجناءً يصرخون بشتائم تجاه "نيكولا الصغير"، الذي لا يتجاوز طوله 170 سم.. يضحك الشخص الذي يصور الفيديو باستمرار على صيحات "نادِ ساركوزي!" و"أرنا رأسك!". وبحسب التقارير يقال إن السجناء الآخرين كانوا يحاولون إبقاء ساركوزي مستيقظًا طوال الليل في زنزانته، التي تطل نافذته مباشرة على ساحة السجن.
 
وتضيف التقارير أن ضباط الشرطة المتمركزين على مدار الساعة بجوار ساركوزي قد سمعوا الصيحات الليلية أيضًا.

قال أحد كبار حراس السجن إن هناك غضبًا واسع النطاق بين المساجين لوجوده هناك. وأوضح قائلًا: "نحن جميعًا ضباط محترفون للغاية، ولسنا بحاجة إلى دعم من الشرطة. السيد ساركوزي في زنزانته الخاصة، حيث يتمتع بأمان تام. ينام ويأكل ويستحم هناك، ولا يخرج إلا لساعة واحدة يوميًا للمشي". 
 
وبعد ساعات من سجن ساركوزي، ظهر فيديو آخر على الإنترنت، يصرخ فيه سجين آخر، على ما يبدو: "نعرف كل شيء يا ساركوزي... نعرف كل شيء. أعد مليارات الدولارات". (العربية) 
