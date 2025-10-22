الكنيست يُوافق على مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق الاستيطان في الضفة الغربية

Advertisement

وافقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة التمهيدية على مشروع قانون تطبيق السيادة على أراض في ، الذي قدمه النائب آفي ماعوز، بعدما صوّت 25 عضوا مقابل معارضة 24.ونص مشروع القانون على تطبيق القانون والإدارة والسيادة الإسرائيلية على كافة مناطق الاستيطان في الضفة الغربية، على الرغم من تعليمات رئيس الوزراء لأعضاء الائتلاف بالتصويت ضده.كما صوت عضو الكنيست يولي إدلشتاين من حزب "الليكود" لصالح المشروع، مخالفا توجيهات ، فيما سيتمّ إحالة المشروع الآن إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع للمناقشة.وردا على التصويت، قال حزب "الليكود" في بيان: "هذه حملة أخرى من تهدف إلى النيل من علاقاتنا مع ومن إنجازات العظيمة"، مضيفا: "نعزز الاستيطان يوميا بالأفعال والميزانيات والبناء والصناعة، لا بالأقوال".وأكد الحزب أن "السيادة الحقيقية لن تتحقق بقانون استعراضي للبروتوكول، بل بالعمل الميداني السليم وتهيئة الظروف السياسية المناسبة للاعتراف بسيادتنا، كما حدث في والقدس".من جهة أخرى، هنأ وزير إيتمار بن غفير الخطوة، قائلا: "اليوم يوم تاريخي. أفتخر بتصويت حزب 'العظمة اليهودية' لصالح السيادة". وأضاف في رسالة إلى حزب الليكود: "أتفهم وجود ضغوط دولية عليكم. لكن الحكومة اليمينية تفعل ما هو صائب لسكان دولة إسرائيل. وما هو صائب لسكان دولة إسرائيل الآن هو السيادة".