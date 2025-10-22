27
عربي-دولي
هجوم بمسيرات في السودان.. تأجيل إعادة تشغيل مطار الخرطوم
Lebanon 24
22-10-2025
|
10:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرض مطار الخرطوم لهجوم جديد باستخدام ثلاث طائرات مسيرة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ما أدى إلى تأجيل إعادة تشغيله أمام الرحلات المدنية، وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة.
وأكد شهود
عيان
في الأحياء القريبة من
المطار
سماع دوي انفجارات قوية، فيما اتهم مراقبون السلطات بإهمال الجوانب الفنية والأمنية ومحاولة تسريع افتتاح المطار لأثر نفسي ورمزية سياسية، دون مراعاة المخاطر المحتملة.
وأشار مختصون إلى أن أي قرار بإعادة تشغيل المطار يجب أن يستند إلى شروط فنية وأمنية صارمة، بعد التأكد من توافر الحماية اللازمة ضد التهديدات الجوية. وأوضحوا أن الطائرات الصغيرة غير المأهولة يمكن أن تتسبب بأضرار كارثية للطائرات المدنية أو المنشآت الحيوية، ما يجعل أي تشغيل في هذه الظروف محفوفاً بالمخاطر الأمنية والاقتصادية.
وأكد إبراهيم عدلان، المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني، أن الإصرار على التشغيل في ظل غياب الأمن الجوي الكافي قد يضعف مكانة السلطة أمام
المجتمع الدولي
، ويعرضها لاتهامات بالتسييس أو غياب الحياد الفني، محذراً من أن أي حادثة قد تؤدي إلى إدراج
السودان
مجددًا في قوائم الحظر الجوي الأوروبية والدولية، ما يقوض جهود استعادة الثقة بالمطار.
كما لفت أحد وكلاء السفر إلى المخاوف الكبيرة لدى المسافرين وشركات الطيران، مشيراً إلى ضعف الإقبال على الرحلات منذ إعادة إدراج المطار ضمن قائمة الحجز الداخلي، مع ارتفاع التكاليف، وعدم توفر غطاء تأميني شامل ضد أضرار الطائرات المسيّرة والهجمات المجهولة المصدر. وأضاف أن تكرار الحوادث سيزيد من تصنيف المطار كمكان عالي المخاطر، ما يؤدي إلى ارتفاع أقساط التأمين وعزوف الشركات الأجنبية عن التشغيل أو المرور عبر المجال الجوي السوداني.
(سكاي نيوز عربية)
