نتنياهو يعلق: هذا هو الدور المحتمل للقوات التركية في غزة

قال بنيامين نتنياهو إن لديه "آراء قوية للغاية" بشأن السماح للقوات بدخول بعد وقف إطلاق النار في القطاع، مؤكداً أن القرار سيتم اتخاذه بالتنسيق مع .وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي في القدس إلى جانب الأميركي جيه دي فانس، أن فانس أشار إلى أن القرار النهائي بشأن عدد القوات وتواجدها على الأرض سيكون منوطًا بالموافقة ، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تفرض قوات على الأرض ضد إرادة .وجاءت تصريحات نتنياهو بعد استفسار الصحفيين حول الدور المحتمل للأمن في ضمان نجاح وقف إطلاق النار في غزة، حيث حافظت على علاقات مع حركة ، واستضافت بعض قادتها، ولعبت دوراً في إقناع إسرائيل خلال محادثات الهدنة الأخيرة.وأشار دي فانس إلى أن تواجد القوات التركية، إذا حصل، سيكون بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، مؤكداً ضرورة مراقبة الوضع والعمل الدؤوب لضمان استمرارية وقف إطلاق النار. وأضاف: "الأمر ليس سهلاً، لكننا متفائلون بأن وقف إطلاق النار سيصمد، وأننا قادرون على بناء مستقبل أفضل للمنطقة".تجدر الإشارة إلى أن هذا التطور يأتي في سياق جهود دولية متواصلة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، بعد سلسلة من التصعيدات الأخيرة، ووسط متابعة دقيقة من الولايات المتحدة والدول المعنية لوقف أي تصعيد إضافي.