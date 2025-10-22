Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يعلق: هذا هو الدور المحتمل للقوات التركية في غزة

Lebanon 24
22-10-2025 | 10:29
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن لديه "آراء قوية للغاية" بشأن السماح للقوات التركية بدخول قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار في القطاع، مؤكداً أن القرار سيتم اتخاذه بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي في القدس إلى جانب نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، أن فانس أشار إلى أن القرار النهائي بشأن عدد القوات وتواجدها على الأرض سيكون منوطًا بالموافقة الإسرائيلية، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تفرض قوات على الأرض ضد إرادة إسرائيل.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد استفسار الصحفيين حول الدور المحتمل للأمن التركي في ضمان نجاح وقف إطلاق النار في غزة، حيث حافظت تركيا على علاقات مع حركة حماس، واستضافت بعض قادتها، ولعبت دوراً في إقناع إسرائيل خلال محادثات الهدنة الأخيرة.

وأشار دي فانس إلى أن تواجد القوات التركية، إذا حصل، سيكون بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، مؤكداً ضرورة مراقبة الوضع والعمل الدؤوب لضمان استمرارية وقف إطلاق النار. وأضاف: "الأمر ليس سهلاً، لكننا متفائلون بأن وقف إطلاق النار سيصمد، وأننا قادرون على بناء مستقبل أفضل للمنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن هذا التطور يأتي في سياق جهود دولية متواصلة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، بعد سلسلة من التصعيدات الأخيرة، ووسط متابعة دقيقة من الولايات المتحدة والدول المعنية لوقف أي تصعيد إضافي.
 
(CNN)
 
