الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن لدعم تخفيف العقوبات على سوريا

وقال مايك والتز، خلال الجلسة، أن بلاده "ترحب بالجهود لتعزيز علاقاتها مع جيرانها"، معتبرا أن هذه الخطوات تمثل استجابة للقرار السابق للرئيس برفع العقوبات.وشدد والتز على ضرورة أن "يدعم مجلس الأمن الجهود الرامية إلى تخفيف العقوبات الأممية على سوريا"، موضحا أن هذا التوجه يهدف إلى "ضمان رفاهية الشعب السوري وإعطاء البلد فرصة في تحقيق التنمية المنشودة".جاءت هذه التصريحات في سياق المناقشات الجارية حول الأوضاع في سوريا، حيث أكد المندوب الأميركي أن "تتابع باهتمام التحركات الإقليمية السورية"، معربا عن أمله في أن "تمهد هذه الخطوات طريقا لحل شامل للأزمة".