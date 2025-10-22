Advertisement

عربي-دولي

الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن لدعم تخفيف العقوبات على سوريا

Lebanon 24
22-10-2025 | 12:38
Doc-P-1432753-638967597626912232.webp
Doc-P-1432753-638967597626912232.webp photos 0
دعا المندوب الأميركي في مجلس الأمن مايك والتز الدول الأعضاء إلى تأييد الجهود الرامية لتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري ودعم مسار التنمية في البلاد.
وقال مايك والتز، خلال الجلسة، أن بلاده "ترحب بالجهود السورية لتعزيز علاقاتها مع جيرانها"، معتبرا أن هذه الخطوات تمثل استجابة للقرار السابق للرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات.



وشدد والتز على ضرورة أن "يدعم مجلس الأمن الجهود الرامية إلى تخفيف العقوبات الأممية على سوريا"، موضحا أن هذا التوجه يهدف إلى "ضمان رفاهية الشعب السوري وإعطاء البلد فرصة في تحقيق التنمية المنشودة".



جاءت هذه التصريحات في سياق المناقشات الجارية حول الأوضاع في سوريا، حيث أكد المندوب الأميركي أن واشنطن "تتابع باهتمام التحركات الإقليمية السورية"، معربا عن أمله في أن "تمهد هذه الخطوات طريقا لحل شامل للأزمة".
الولايات المتحدة

الدول الأعضاء

دونالد ترامب

العقوبات

السورية

بات على

دونالد

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24