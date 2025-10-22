24
خاص
معلومة جديدة عن بشار الأسد وأحمد الشرع.. ماذا كشفت؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-10-2025
|
14:08
A-
A+
كشفت معلومات "لبنان24" نقلاً عن مصادر سورية مُطلعة أن اللقاء الذي حصل بين الرئيس السوري أحمد
الشرع
من جهة والرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
في
موسكو
قبل أيام، لم يتطرّق إلى مسألة تسليم الرئيس السوري السابق
بشار الأسد
إلى
دمشق
.
وذكرت المعلومات أن الشرع لم يطلب من
بوتين
"تسليم
الأسد
"، مشيرة إلى أنَّ "الرئيس الحالي وعد بوتين بتسليم مسلحين شيشان كانوا يتمركزون في إدلب وريف اللاذقية بسوريا".
يشار إلى أنه خلال وقتٍ سابق، رفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التعليق على مصير مطالبة السلطات
السورية
الجديدة بتسليم الأسد إلى دمشق.
وخلال حديثه للصحفيين الأسبوع الماضي، رفض بيسكوف التعليق على ما إذا كان الرئيسان قد تطرقا خلال مفاوضاتهما إلى مسألة تسليم الأسد.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"
