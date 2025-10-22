معلومة جديدة عن بشار الأسد وأحمد الشرع.. ماذا كشفت؟

كشفت معلومات "لبنان24" نقلاً عن مصادر سورية مُطلعة أن اللقاء الذي حصل بين الرئيس السوري أحمد من جهة والرئيس الروسي في قبل أيام، لم يتطرّق إلى مسألة تسليم الرئيس السوري السابق إلى .

وذكرت المعلومات أن الشرع لم يطلب من "تسليم "، مشيرة إلى أنَّ "الرئيس الحالي وعد بوتين بتسليم مسلحين شيشان كانوا يتمركزون في إدلب وريف اللاذقية بسوريا".



يشار إلى أنه خلال وقتٍ سابق، رفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التعليق على مصير مطالبة السلطات الجديدة بتسليم الأسد إلى دمشق.