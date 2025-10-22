24
o
بيروت
19
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
26
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هل أغلقت إيران مجالها الجوي أمام الطائرات؟
Lebanon 24
22-10-2025
|
15:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفت السلطات
الإيرانية
مساء اليوم الأربعاء، صحة الأنباء المتداولة حول إغلاق المجال الجوي أمام
حركة الطيران
في بعض مناطق البلاد، مؤكدة أنها "لا أساس لها من الصحة".
Advertisement
وأوضح مصدر مسؤول في
إدارة الطيران المدني
لإعلام محلي أن "الأجواء الإيرانية تستقبل حاليًا أكثر من 50 طائرة، بينها رحلات داخلية ودولية، تتحرك بشكل طبيعي في مختلف المناطق". وأضاف أن "جميع مطارات البلاد تعمل بكامل طاقتها، وحركة الإقلاع والهبوط مستمرة دون أي قيود استثنائية".
وحذر المصدر من أن "نشر
أخبار
غير دقيقة حول حظر الطيران قد يثير القلق بين المواطنين والمسافرين"، داعيًا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.
وأكد أن "جميع الخطط التشغيلية للطيران المدني تسير وفق الجداول الزمنية المقررة، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة الجوية"، مشيرًا إلى أن السلطات تتابع الوضع عن كثب وتتعامل بحزم مع أي محاولة لنشر معلومات مضللة. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
باكستان تمدد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية
Lebanon 24
باكستان تمدد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية
23/10/2025 02:05:23
23/10/2025 02:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إغلاق المجال الجوي في مطار رامون بسبب الخوف من تسلل طائرة مسيّرة
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إغلاق المجال الجوي في مطار رامون بسبب الخوف من تسلل طائرة مسيّرة
23/10/2025 02:05:23
23/10/2025 02:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: لم يتم تقديم أي دليل على أن الطائرات الروسية خرقت المجال الجوي لإستونيا
Lebanon 24
الكرملين: لم يتم تقديم أي دليل على أن الطائرات الروسية خرقت المجال الجوي لإستونيا
23/10/2025 02:05:23
23/10/2025 02:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن الجيش البولندي: أسقطنا بعض الطائرات بدون طيار التي دخلت مجالنا الجوي
Lebanon 24
رويترز عن الجيش البولندي: أسقطنا بعض الطائرات بدون طيار التي دخلت مجالنا الجوي
23/10/2025 02:05:23
23/10/2025 02:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة الطيران المدني
إدارة الطيران
حركة الطيران
الإيرانية
الإيراني
ارم نيوز
التزام
الزمني
تابع
قد يعجبك أيضاً
من سرق الحلم الأمريكي و صنعه على الطريقة الصينية؟
Lebanon 24
من سرق الحلم الأمريكي و صنعه على الطريقة الصينية؟
16:53 | 2025-10-22
22/10/2025 04:53:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرائق تلاحق مصافي أوروبا.. النيران تشتعل في ثالث منشأة نفطية خلال يومين
Lebanon 24
الحرائق تلاحق مصافي أوروبا.. النيران تشتعل في ثالث منشأة نفطية خلال يومين
16:52 | 2025-10-22
22/10/2025 04:52:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تنتظر "حماس" في غزة؟ تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "جائزة"
Lebanon 24
ماذا تنتظر "حماس" في غزة؟ تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "جائزة"
16:44 | 2025-10-22
22/10/2025 04:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
البحر يبتلع أحلامهم.. مصرع 40 مهاجراً قبالة سواحل تونس
Lebanon 24
البحر يبتلع أحلامهم.. مصرع 40 مهاجراً قبالة سواحل تونس
16:10 | 2025-10-22
22/10/2025 04:10:15
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكة "سي بي إس" تكشف: زيارة مرتقبة لمحمد بن سلمان إلى واشنطن لتوقيع اتفاقيات كبرى
Lebanon 24
شبكة "سي بي إس" تكشف: زيارة مرتقبة لمحمد بن سلمان إلى واشنطن لتوقيع اتفاقيات كبرى
16:05 | 2025-10-22
22/10/2025 04:05:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
Lebanon 24
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
01:50 | 2025-10-22
22/10/2025 01:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن رفع غادة عون السفر عن صفير لقاء مئة ألف دولار لعشاء"التيار"
Lebanon 24
الكشف عن رفع غادة عون السفر عن صفير لقاء مئة ألف دولار لعشاء"التيار"
22:24 | 2025-10-21
21/10/2025 10:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
15:34 | 2025-10-22
22/10/2025 03:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
09:01 | 2025-10-22
22/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه
Lebanon 24
دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه
09:30 | 2025-10-22
22/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:53 | 2025-10-22
من سرق الحلم الأمريكي و صنعه على الطريقة الصينية؟
16:52 | 2025-10-22
الحرائق تلاحق مصافي أوروبا.. النيران تشتعل في ثالث منشأة نفطية خلال يومين
16:44 | 2025-10-22
ماذا تنتظر "حماس" في غزة؟ تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "جائزة"
16:10 | 2025-10-22
البحر يبتلع أحلامهم.. مصرع 40 مهاجراً قبالة سواحل تونس
16:05 | 2025-10-22
شبكة "سي بي إس" تكشف: زيارة مرتقبة لمحمد بن سلمان إلى واشنطن لتوقيع اتفاقيات كبرى
15:34 | 2025-10-22
تقديرات تربك تل أبيب...العمق الإسرائيلي في مرمى الصواريخ من جديد؟
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
23/10/2025 02:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
23/10/2025 02:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
23/10/2025 02:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24