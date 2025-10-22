Advertisement

عربي-دولي

هل أغلقت إيران مجالها الجوي أمام الطائرات؟

Lebanon 24
22-10-2025 | 15:45
A-
A+
Doc-P-1432806-638967716183940914.jpg
Doc-P-1432806-638967716183940914.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفت السلطات الإيرانية مساء اليوم الأربعاء، صحة الأنباء المتداولة حول إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران في بعض مناطق البلاد، مؤكدة أنها "لا أساس لها من الصحة".
Advertisement

وأوضح مصدر مسؤول في إدارة الطيران المدني لإعلام محلي أن "الأجواء الإيرانية تستقبل حاليًا أكثر من 50 طائرة، بينها رحلات داخلية ودولية، تتحرك بشكل طبيعي في مختلف المناطق". وأضاف أن "جميع مطارات البلاد تعمل بكامل طاقتها، وحركة الإقلاع والهبوط مستمرة دون أي قيود استثنائية".

وحذر المصدر من أن "نشر أخبار غير دقيقة حول حظر الطيران قد يثير القلق بين المواطنين والمسافرين"، داعيًا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

وأكد أن "جميع الخطط التشغيلية للطيران المدني تسير وفق الجداول الزمنية المقررة، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة الجوية"، مشيرًا إلى أن السلطات تتابع الوضع عن كثب وتتعامل بحزم مع أي محاولة لنشر معلومات مضللة. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
باكستان تمدد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية
lebanon 24
23/10/2025 02:05:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إغلاق المجال الجوي في مطار رامون بسبب الخوف من تسلل طائرة مسيّرة
lebanon 24
23/10/2025 02:05:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لم يتم تقديم أي دليل على أن الطائرات الروسية خرقت المجال الجوي لإستونيا
lebanon 24
23/10/2025 02:05:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن الجيش البولندي: أسقطنا بعض الطائرات بدون طيار التي دخلت مجالنا الجوي
lebanon 24
23/10/2025 02:05:23 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الطيران المدني

إدارة الطيران

حركة الطيران

الإيرانية

الإيراني

ارم نيوز

التزام

الزمني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:53 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:44 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:10 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:53 | 2025-10-22
16:52 | 2025-10-22
16:44 | 2025-10-22
16:10 | 2025-10-22
16:05 | 2025-10-22
15:34 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24