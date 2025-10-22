هل أغلقت إيران مجالها الجوي أمام الطائرات؟

Advertisement

نفت السلطات مساء اليوم الأربعاء، صحة الأنباء المتداولة حول إغلاق المجال الجوي أمام في بعض مناطق البلاد، مؤكدة أنها "لا أساس لها من الصحة".وأوضح مصدر مسؤول في لإعلام محلي أن "الأجواء الإيرانية تستقبل حاليًا أكثر من 50 طائرة، بينها رحلات داخلية ودولية، تتحرك بشكل طبيعي في مختلف المناطق". وأضاف أن "جميع مطارات البلاد تعمل بكامل طاقتها، وحركة الإقلاع والهبوط مستمرة دون أي قيود استثنائية".وحذر المصدر من أن "نشر غير دقيقة حول حظر الطيران قد يثير القلق بين المواطنين والمسافرين"، داعيًا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.وأكد أن "جميع الخطط التشغيلية للطيران المدني تسير وفق الجداول الزمنية المقررة، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة الجوية"، مشيرًا إلى أن السلطات تتابع الوضع عن كثب وتتعامل بحزم مع أي محاولة لنشر معلومات مضللة. (ارم نيوز)