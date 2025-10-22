29
عربي-دولي
مادورو يُحذر: لدينا أكثر من 5 آلاف صاروخ لمواجهة تهديدات أميركا
Lebanon 24
22-10-2025
|
23:26
أكد
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
أن بلاده تمتلك خمسة آلاف صاروخ مضاد للطائرات روسي الصنع للتصدي للتهديدات العسكرية الأميركية.
وقال
مادورو
أمس الأربعاء إن "أي قوة عسكرية في العالم تدرك قوة صواريخ إيغلا-إس، وفنزويلا تمتلك ما لا يقل عن خمسة آلاف صاروخ منها".
وحذر خبراء في
الأمم المتحدة
من أن "العمل السري" الذي تقوم به
الولايات المتحدة
وتهديداتها باستخدام القوة المسلحة ضد كراكاس يشكلان "انتهاكا لسيادة
فنزويلا
وميثاق الأمم المتحدة".
وأطلق الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
حملة عسكرية يقول إنها تهدف إلى لجم تدفق المخدرات من أميركا اللاتينية إلى الولايات المتحدة.
ومنذ أيلول الماضي، استهدفت ضربات أميركية ست سفن على الأقل معظمها زوارق سريعة في منطقة البحر
الكاريبي
، لكن
واشنطن
لم تُقدم أي دليل على أن القتلى الذين بلغ عددهم 27 على الأقل، كانوا من مهربي المخدرات.
ويوم السبت، أعلن مادورو، أن خطة الدفاع ضد ما سماه "التهديدات الأميركية" باتت مكتملة، وذلك مع نشر سفن حربية أميركية قبالة سواحل فنزويلا.
وأمر مادورو بإجراء تدريبات عسكرية في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا في تسجيل صوتي نُشر عبر تطبيق
تلغرام
: "اليوم، استكملنا جميع مناطق الدفاع المتكاملة في البلاد".
