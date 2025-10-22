مادورو يُحذر: لدينا أكثر من 5 آلاف صاروخ لمواجهة تهديدات أميركا

Advertisement

أكد أن بلاده تمتلك خمسة آلاف صاروخ مضاد للطائرات روسي الصنع للتصدي للتهديدات العسكرية الأميركية.وقال أمس الأربعاء إن "أي قوة عسكرية في العالم تدرك قوة صواريخ إيغلا-إس، وفنزويلا تمتلك ما لا يقل عن خمسة آلاف صاروخ منها".وحذر خبراء في من أن "العمل السري" الذي تقوم به وتهديداتها باستخدام القوة المسلحة ضد كراكاس يشكلان "انتهاكا لسيادة وميثاق الأمم المتحدة".وأطلق الرئيس الأميركي حملة عسكرية يقول إنها تهدف إلى لجم تدفق المخدرات من أميركا اللاتينية إلى الولايات المتحدة.ومنذ أيلول الماضي، استهدفت ضربات أميركية ست سفن على الأقل معظمها زوارق سريعة في منطقة البحر ، لكن لم تُقدم أي دليل على أن القتلى الذين بلغ عددهم 27 على الأقل، كانوا من مهربي المخدرات.ويوم السبت، أعلن مادورو، أن خطة الدفاع ضد ما سماه "التهديدات الأميركية" باتت مكتملة، وذلك مع نشر سفن حربية أميركية قبالة سواحل فنزويلا.وأمر مادورو بإجراء تدريبات عسكرية في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا في تسجيل صوتي نُشر عبر تطبيق : "اليوم، استكملنا جميع مناطق الدفاع المتكاملة في البلاد".