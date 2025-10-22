مقرّرة أممية: ما يجري في غزة "إبادة ممنهجة" والهدنة غير كافية

Advertisement

وقالت ألبانيزي في تصريحات من جنوب أفريقيا، حيث تستعد لإلقاء "محاضرة نيلسون مانديلا" السنوية، إن "ما يجري في غزة ليس حربًا، بل إبادة واضحة، هناك نية متعمدة للقضاء على شعب بأكمله"، مضيفة أن "الهدنة الهشة الجارية ليست سوى حل مؤقت يهدف لإعادة ترتيب الدمار، لا لإنهاء الجريمة".وأوضحت المقرّرة الأممية أن الاتفاق الأخير، الذي رعته الولايات المتحدة ويشمل استعادة جثامين الأسرى وإدخال المساعدات تمهيدًا لإعمار القطاع، "لا يتوافق مع القانون الدولي"، داعية إلى "إنهاء والاستعمار واستغلال الموارد الفلسطينية".وتسيطر قوات الاحتلال الإسرائيلي حاليًا على نحو نصف أراضي ، بعد حرب استمرت عامين خلفت دمارًا واسعًا، فيما وثّقت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أدلة على ارتكاب جرائم إبادة بحق المدنيين.وأكدت ألبانيزي أن الدعم لإسرائيل في حربها على غزة "يمثل تتويجًا لتاريخ طويل من التواطؤ الدولي"، مشيرة إلى أنها تخضع شخصيًا لعقوبات أميركية منذ يوليو الماضي بسبب مواقفها المنتقدة لسياسات .ومن المقرر أن تقدم ألبانيزي تقريرها الرسمي الجديد إلى خلال الأيام المقبلة، متوقعة أن "يثير جدلاً واسعًا" حول مسؤولية القوى الغربية في استمرار المأساة الإنسانية في غزة.