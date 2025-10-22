29
عربي-دولي
مقرّرة أممية: ما يجري في غزة "إبادة ممنهجة" والهدنة غير كافية
Lebanon 24
22-10-2025
|
23:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتهمت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي
الفلسطينية
المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، أمس الأربعاء،
الولايات المتحدة
وإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن وقف إطلاق النار الحالي في غزة "غير كافٍ على الإطلاق".
وقالت ألبانيزي في تصريحات من جنوب أفريقيا، حيث تستعد لإلقاء "محاضرة نيلسون مانديلا" السنوية، إن "ما يجري في غزة ليس حربًا، بل إبادة واضحة، هناك نية متعمدة للقضاء على شعب بأكمله"، مضيفة أن "الهدنة الهشة الجارية ليست سوى حل مؤقت يهدف لإعادة ترتيب الدمار، لا لإنهاء الجريمة".
وأوضحت المقرّرة الأممية أن الاتفاق الأخير، الذي رعته الولايات المتحدة ويشمل استعادة جثامين الأسرى وإدخال المساعدات تمهيدًا لإعمار القطاع، "لا يتوافق مع القانون الدولي"، داعية إلى "إنهاء
الاحتلال
والاستعمار
الإسرائيلي
واستغلال الموارد الفلسطينية".
وتسيطر قوات الاحتلال الإسرائيلي حاليًا على نحو نصف أراضي
قطاع غزة
، بعد حرب استمرت عامين خلفت دمارًا واسعًا، فيما وثّقت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أدلة على ارتكاب جرائم إبادة بحق المدنيين.
وأكدت ألبانيزي أن الدعم
الغربي
لإسرائيل في حربها على غزة "يمثل تتويجًا لتاريخ طويل من التواطؤ الدولي"، مشيرة إلى أنها تخضع شخصيًا لعقوبات أميركية منذ يوليو الماضي بسبب مواقفها المنتقدة لسياسات
تل أبيب
.
ومن المقرر أن تقدم ألبانيزي تقريرها الرسمي الجديد إلى
الأمم المتحدة
خلال الأيام المقبلة، متوقعة أن "يثير جدلاً واسعًا" حول مسؤولية القوى الغربية في استمرار المأساة الإنسانية في غزة.
(الجزيرة)
