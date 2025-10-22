Advertisement

عربي-دولي

عن صواريخ توماهوك.. ترامب ينفي ما كتبته "وول ستريت جورنال": تقرير كاذب

Lebanon 24
22-10-2025 | 23:33
بعد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" تحدث عن موافقة واشنطن على استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي، نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذه الأخبار. 
ووصف ترامب التقرير الخاص بـ"وول ستريت جورنال" بأنه "كاذب"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "لا علاقة لها بتلك الصواريخ".

وأضاف ترامب أن "صواريخ توماهوك قوية جدا واستخدامها معقد للغاية ويتطلب تدريبا تتراوح مدته بين ستة أشهر وسنة".

وكانت "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مسؤولين أميركيين لم تذكر هويتهم قولهم إن الإدارة الأميركية ألغت قيودا على استخدام أوكرانيا لبعض الصواريخ بعيدة المدى التي يوفرها لها حلفاء غربيون.

وجاء تصريح ترامب قبل يوم من مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس، حيث تأمل الدول الأعضاء في الاتفاق على دعم مالي طويل الأمد لأوكرانيا، ثم يتوجه الجمعة إلى لندن حيث يُعقد اجتماع للدول الراغبة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.
الإدارة الأميركية

وول ستريت جورنال

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

أوكرانيا

الأوروبي

دونالد

