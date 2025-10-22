عن صواريخ توماهوك.. ترامب ينفي ما كتبته "وول ستريت جورنال": تقرير كاذب

Advertisement

بعد تقرير لصحيفة " " تحدث عن موافقة على استخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي، نفى الرئيس الأميركي هذه الأخبار.ووصف التقرير الخاص بـ"وول ستريت جورنال" بأنه "كاذب"، مؤكدا أن "لا علاقة لها بتلك الصواريخ".وأضاف ترامب أن "صواريخ توماهوك قوية جدا واستخدامها معقد للغاية ويتطلب تدريبا تتراوح مدته بين ستة أشهر وسنة".وكانت "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مسؤولين أميركيين لم تذكر هويتهم قولهم إن ألغت قيودا على استخدام أوكرانيا لبعض الصواريخ بعيدة المدى التي يوفرها لها حلفاء غربيون.وجاء تصريح ترامب قبل يوم من مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة زعماء في بروكسل اليوم الخميس، حيث تأمل الدول الأعضاء في الاتفاق على دعم مالي طويل الأمد لأوكرانيا، ثم يتوجه الجمعة إلى لندن حيث يُعقد اجتماع للدول الراغبة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.