نفذ عمليات تصفية داخل سجن صيدنايا.. اعتقال لواء سابق في نظام الأسد هذه هويته

اعتقلت الداخلية أمس الأربعاء ضابطا متورطا في انتهاكات بحق معتقلين في سجن صيدنايا، خلال حكم نظام الرئيس السابق .وأصدرت الداخلية السورية بيانا جاء فيه: "نفذ فرع في محافظة عملية محكمة، بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد متواصل، أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء المجرم أكرم سلوم العبد الله، الذي تقلد عدة مناصب كان أبرزها منصب العسكرية في بين عامي 2014 و2015، إبّان حكم النظام البائد، والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين في سجن صيدنايا".وتابع البيان: "أظهرت نتائج التحقيقات الأولية أن المجرم كان مسؤولا مباشرا عن تنفيذ عمليات تصفية المعتقلين داخل سجن صيدنايا العسكري خلال الفترة التي تولى فيها ".واختتم البيان بالقول: "أُحيل المجرم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيدا لعرضه على المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".