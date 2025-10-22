روبيو: نزع سلاح حماس وإعمار غزة "مهمة صعبة"

أعلنت الأميركية، أمس الأربعاء، أن الوزير ماركو روبيو سيزور بين 22 و25 تشرين الأول في إطار دعم خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة، مؤكدة أن الزيارة تأتي وسط هدنة هشة بين إسرائيل وحركة حماس.

وجاء في البيان أن روبيو سيعمل على "تعزيز تنفيذ الخطة الأميركية التي حظيت بدعم دولي غير مسبوق"، مشددًا على أن واشنطن "ملتزمة بشكل راسخ بأمن إسرائيل وببناء سلام دائم في ".

وحذّر روبيو في دردشة مع الصحافيين، من أن مشاريع القوانين التي أقرّها الكنيست لتوسيع السيادة في الضفة الغربية قد تهدد وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن واشنطن لا يمكنها دعم هذه الخطوات في الوقت الحالي. وجاء تحذير روبيو قبيل زيارته لإسرائيل. وقد مرّر الكنيست مشروع قانون ضم الضفة بالقراءة التمهيدية بأغلبية صوت واحد، ما أثار ترحيب وزراء اليمين الإسرائيلي وقلقاً عربياً ودولياً، إذ وصف أنور قرقاش أي ضم إسرائيلي بأنه "خط أحمر"، فيما دعا عشرات النواب الديمقراطيين في الكونغرس ترامب إلى معارضة الخطط ، وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين وتوتّر متزايد في الضفة.



، وصف الأميركي جي دي فانس، خلال مؤتمر صحافي في القدس، عملية نزع سلاح حماس وإعادة إعمار القطاع بأنها "مهمة صعبة للغاية"، مؤكدًا أن واشنطن "تسعى إلى تحقيق توازن بين الأمن الإسرائيلي وتحسين حياة سكان غزة".

وتكثف إدارة ترامب جهودها الدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر، ومعالجة الملفات المعقدة في مراحله المقبلة، كإدارة القطاع وضمان عدم عودة حماس إلى السلطة.

وأشار فانس إلى أن الهدنة أدت حتى الآن إلى إطلاق 20 رهينة إسرائيليا ومئات المعتقلين ، إضافة إلى تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلا أن تجدد الاشتباكات الأحد، الذي أسفر عن استشهاد 45 فلسطينيا وجنديين إسرائيليين، أثار مخاوف من انهيار الاتفاق.



من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب لقائه فانس في القدس أن بلاده "تعمل على بناء رؤية جديدة لغزة تقوم على حكومة مدنية تضمن الأمن والاستقرار"، مضيفًا أن "الطريق طويل وصعب، لكنه ممكن".

ويرى فانس أن اتفاق غزة يشكّل "ركيزة أساسية لتفعيل اتفاقيات أبراهام" وبناء "تحالفات إقليمية مستدامة"، في حين تواصل واشنطن حثّ الأطراف على الالتزام بخطة ترامب التي تمثل، وفق قوله، “فرصة تاريخية لإنهاء أحد أعقد نزاعات المنطقة".

(سكاي نيوز)