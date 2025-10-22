Advertisement

عربي-دولي

ساركوزي هُدد داخل السجن.. والسلطات الفرنسية تفتح تحقيقا عاجلاً

Lebanon 24
22-10-2025 | 23:59
A-
A+
Doc-P-1432885-638967996454231106.jpg
Doc-P-1432885-638967996454231106.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف مكتب المدعي العام في باريس ان الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي استُهدف بتهديدات بالقتل من أحد السجناء في سجن لا سانتي بباريس حيث بدأ قضاء عقوبته هذا الأسبوع. 
Advertisement

وقال المكتب في بيان: "في 22 تشرين الأول 2025، تلقى مكتب المدعي العام في باريس بلاغا من قبل مدير سجن لا سانتي بمقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، من الواضح أنه جرى تصويره من قبل أحد السجناء، حيث وجه تهديدات عند وصول نيكولا ساركوزي إلى المنشأة".

وأضاف البيان أنه تم استجواب 3 سجناء في إطار التحقيق، فضلا عن ضبط هاتفين أثناء تفتيش السجن.

وبدأ ساركوزي، الذي قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012، الثلاثاء، قضاء عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بالتآمر لجمع أموال من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية.

وجرى تعيين ضابطي شرطة مسلحين لحماية الرئيس السابق خلال فترة سجنه، وهو إجراء أثار شكاوى من نقابات حراس السجن.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز إن ساركوزي سيحاط بضابطين من الشرطة بجواره أثناء فترة سجنه لضمان عدم تعرضه للأذى.

مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام فرنسية: ماكرون استقبل ساركوزي قبل دخوله السجن غدا
lebanon 24
23/10/2025 13:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف سيقضي ساركوزي أيامه في السجن؟
lebanon 24
23/10/2025 13:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ساركوزي يبدأ تنفيذ حكم السجن.. ماذا سيفعل هناك؟
lebanon 24
23/10/2025 13:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم الاستئناف.. ساركوزي إلى السجن
lebanon 24
23/10/2025 13:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب المدعي العام

السلطات الفرنسية

نيكولا ساركوزي

الرئيس الفرنسي

وزير الداخلية

المدعي العام

الانتخابية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:14 | 2025-10-23
05:46 | 2025-10-23
05:43 | 2025-10-23
05:34 | 2025-10-23
05:32 | 2025-10-23
05:30 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24