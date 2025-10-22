ساركوزي هُدد داخل السجن.. والسلطات الفرنسية تفتح تحقيقا عاجلاً

Advertisement

كشف في ان الأسبق استُهدف بتهديدات بالقتل من أحد السجناء في سجن لا سانتي بباريس حيث بدأ قضاء عقوبته هذا الأسبوع.وقال المكتب في بيان: "في 22 تشرين الأول 2025، تلقى مكتب في باريس بلاغا من قبل مدير سجن لا سانتي بمقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، من الواضح أنه جرى تصويره من قبل أحد السجناء، حيث وجه تهديدات عند وصول نيكولا إلى المنشأة".وأضاف البيان أنه تم استجواب 3 سجناء في إطار التحقيق، فضلا عن ضبط هاتفين أثناء تفتيش السجن.وبدأ ساركوزي، الذي قاد في الفترة من 2007 إلى 2012، الثلاثاء، قضاء عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بالتآمر لجمع أموال من لتمويل حملته .وجرى تعيين ضابطي شرطة مسلحين لحماية الرئيس السابق خلال فترة سجنه، وهو إجراء أثار شكاوى من نقابات حراس السجن.وفي وقت سابق من الأربعاء، قال الفرنسي، لوران نونيز إن ساركوزي سيحاط بضابطين من الشرطة بجواره أثناء فترة سجنه لضمان عدم تعرضه للأذى.