عربي-دولي
ساركوزي هُدد داخل السجن.. والسلطات الفرنسية تفتح تحقيقا عاجلاً
Lebanon 24
22-10-2025
|
23:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف
مكتب المدعي العام
في
باريس
ان
الرئيس الفرنسي
الأسبق
نيكولا ساركوزي
استُهدف بتهديدات بالقتل من أحد السجناء في سجن لا سانتي بباريس حيث بدأ قضاء عقوبته هذا الأسبوع.
وقال المكتب في بيان: "في 22 تشرين الأول 2025، تلقى مكتب
المدعي العام
في باريس بلاغا من قبل مدير سجن لا سانتي بمقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، من الواضح أنه جرى تصويره من قبل أحد السجناء، حيث وجه تهديدات عند وصول نيكولا
ساركوزي
إلى المنشأة".
وأضاف البيان أنه تم استجواب 3 سجناء في إطار التحقيق، فضلا عن ضبط هاتفين أثناء تفتيش السجن.
وبدأ ساركوزي، الذي قاد
فرنسا
في الفترة من 2007 إلى 2012، الثلاثاء، قضاء عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بالتآمر لجمع أموال من
ليبيا
لتمويل حملته
الانتخابية
.
وجرى تعيين ضابطي شرطة مسلحين لحماية الرئيس السابق خلال فترة سجنه، وهو إجراء أثار شكاوى من نقابات حراس السجن.
وفي وقت سابق من الأربعاء، قال
وزير الداخلية
الفرنسي، لوران نونيز إن ساركوزي سيحاط بضابطين من الشرطة بجواره أثناء فترة سجنه لضمان عدم تعرضه للأذى.
