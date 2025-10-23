Advertisement

عربي-دولي

نحو 15 ألف مريض في غزة ينتظرون الإجلاء.. هذا ما أعلنته الصحة العالمية

Lebanon 24
23-10-2025 | 00:26
قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، عبر إكس إن المنظمة قادت عملية إجلاء طبي لواحد وأربعين مريضا في حالة حرجة و145 من المرافقين من غزة.
وأضاف أن هناك نحو 15 ألف مريض في غزة ينتظرون الإجلاء.

وذكر "نواصل حث الدول على إظهار تضامنها وفتح جميع الطرق لتسريع الإجلاء الطبي".
