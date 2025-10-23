بعد رفض بوتين انهار الحرب.. واشنطن: فرض عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل

Advertisement

أعلن الأميركي ، الأربعاء، فرض عقوبات على أكبر شركتين روسيتين للنفط، عازيا ذلك إلى "رفض الرئيس إنهاء هذه الحرب العبثية" في .وقال بيسنت إن فرض عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل يأتي بسبب "تمويلهما للآلة الحربية للكرملين" في حين يسعى الرئيس الأميركي إلى وضع حد للنزاع الدائر منذ بدأت عمليتها العسكرية بأوكرانيا في شباط 2022.واعتبر وزير الخزانة الأميركي أن لم يكن صادقا مع .