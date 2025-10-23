Advertisement

عربي-دولي

بعد رفض بوتين انهار الحرب.. واشنطن: فرض عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل

Lebanon 24
23-10-2025 | 00:47
أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأربعاء، فرض عقوبات على أكبر شركتين روسيتين للنفط، عازيا ذلك إلى "رفض الرئيس فلاديمير بوتين إنهاء هذه الحرب العبثية" في أوكرانيا.
وقال بيسنت إن فرض عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل يأتي بسبب "تمويلهما للآلة الحربية للكرملين" في حين يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وضع حد للنزاع الدائر منذ بدأت موسكو عمليتها العسكرية بأوكرانيا في شباط 2022.

واعتبر وزير الخزانة الأميركي أن فلاديمير بوتين لم يكن صادقا مع دونالد ترامب.
وأوضح بيسنت في تصريح لقناة "فوكس بيزنس": "لم يأتِ الرئيس بوتين إلى الطاولة بطريقة صادقة وصريحة كما كنا نأمل".

وتابع قائلا إن ترامب "يشعر بخيبة أمل حيال ما آلت إليه هذه المحادثات".
