عربي-دولي

السيسي يطالب بدور أوروبي لإعادة إعمار غزة

Lebanon 24
23-10-2025 | 01:04
عبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلعه لأن يلعب الاتحاد الأوروبي دورًا بارزًا في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع عقده في مصر، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي لحل الأزمات في الشرق الأوسط، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".
وخلال كلمة ألقاها في قمة الاتحاد الأوروبي ومصر، شدد السيسي على تبادل وجهات النظر مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن مختلف الأزمات الإقليمية، مؤكدًا ضرورة انسحاب كل القوات الأجنبية من ليبيا للحفاظ على وحدة أراضيها. كما أشار إلى الدور المحوري الذي تقوم به مصر لمنع الهجرة غير الشرعية، وإلى استضافتها لملايين اللاجئين، مؤكدًا التزام بلاده بتطوير مسارات هجرة شرعية ومنظمة وتعزيز إدارة الحدود، ومكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وضمان العودة الطوعية الكريمة.
وجاء في البيان الصادر عن القمة الأوروبية المصرية الترحيب بالمرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبنتائج قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت في 13 تشرين الأول، مع الدعوة إلى مواصلة تنفيذ هذه الخطة.
وشدد البيان على الالتزام الثابت بسلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي وإعلان نيويورك، مؤكّدًا دعم الوساطة المصرية في سبيل تحقيق ذلك.
 
(سكاي نيوز)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24