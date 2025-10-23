السيسي يطالب بدور أوروبي لإعادة إعمار غزة

Advertisement

عبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلعه لأن يلعب دورًا بارزًا في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع عقده في مصر، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي لحل الأزمات في ، بحسب ما نقلته " ".وخلال كلمة ألقاها في قمة الاتحاد ومصر، شدد السيسي على تبادل وجهات النظر مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن مختلف الأزمات الإقليمية، مؤكدًا ضرورة انسحاب كل القوات الأجنبية من ليبيا للحفاظ على وحدة أراضيها. كما أشار إلى الدور المحوري الذي تقوم به مصر لمنع الهجرة غير الشرعية، وإلى استضافتها لملايين اللاجئين، مؤكدًا بلاده بتطوير مسارات هجرة شرعية ومنظمة وتعزيز إدارة الحدود، ومكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وضمان العودة الطوعية الكريمة.وجاء في البيان الصادر عن القمة الأوروبية الترحيب بالمرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي طرحها الرئيس الأمريكي ، وبنتائج قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت في 13 تشرين الأول، مع الدعوة إلى مواصلة تنفيذ هذه الخطة.وشدد البيان على الالتزام الثابت بسلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي وإعلان نيويورك، مؤكّدًا دعم الوساطة المصرية في سبيل تحقيق ذلك.