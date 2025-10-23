انفجار بمصنع بمدينة كوبيسك الروسية يؤدي الى مقتل 4 اشخاص

Advertisement

قال حاكم الروسية “إن انفجارا وقع في مصنع قريب من المنطقة، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص”.ونقل تيكسلر عبر تطبيق تيليغرام عن معلومات أولية أن الحادث وقع في مصنع بمدينة كوبيسك إلى الشرق مباشرة من تشيليابينسك.ولم يذكر تيكسلر اسم المصنع لكنه أوضح أنه لا توجد مؤشرات على أن الحادث مرتبط بأي شكل من الأشكال بنشاط الطائرات المسيرة.ونقلت وكالات أنباء عن القول إن قواتها سيطرت على حريق اندلع في المصنع.