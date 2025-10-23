لليوم الثالث على التوالي.. هجوم بالمسيرات على الخرطوم

Advertisement

لليوم الثالث على التوالي، استهدفت طائرات مسيّرة اليوم الخميس العاصمة السودانية الخرطوم ومطارها.وقال شاهد مقيم في جنوب أم درمان على الجهة المقابلة للخرطوم من نهر النيل، "عند الرابعة صباحا سمعت صوت مسيّرتين تمرّان فوقنا وبعد فترة قصيرة سمعت صوت مضادات باتجاه والسلاح الطبي"، وفق ما نقلت "فرانس برس".كما أفاد شاهد آخر بأنّ المسيّرات اتجهت نحو .وكان مصدر في إحدى شركات أكد أمس أن إعادة فتح ، بعد إغلاق دام عامين ونصف العام، تأجلت إثر هجمات بطائرات مسيّرة وقعت الثلاثاء والأربعاء.