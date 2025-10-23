29
عربي-دولي
لليوم الثالث على التوالي.. هجوم بالمسيرات على الخرطوم
Lebanon 24
23-10-2025
|
02:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
لليوم الثالث على التوالي، استهدفت طائرات مسيّرة اليوم الخميس العاصمة السودانية الخرطوم ومطارها.
وقال شاهد مقيم في جنوب أم درمان على الجهة المقابلة للخرطوم من نهر النيل، "عند الرابعة صباحا سمعت صوت مسيّرتين تمرّان فوقنا وبعد فترة قصيرة سمعت صوت مضادات باتجاه
سلاح المهندسين
والسلاح الطبي"، وفق ما نقلت "فرانس برس".
كما أفاد شاهد آخر بأنّ المسيّرات اتجهت نحو
المطار
.
وكان مصدر في إحدى شركات أكد أمس أن إعادة فتح
مطار الخرطوم
الرئيسي
، بعد إغلاق دام عامين ونصف العام، تأجلت إثر هجمات بطائرات مسيّرة وقعت الثلاثاء والأربعاء.
